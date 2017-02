El govern de Berga rebaixa la factura de proveïdors fins a 1,4 milions d'euros

El govern de Berga ha rebaixat fins a 1,4 milions d'euros l'import total de les factures pendents de pagament als seus proveïdors, segons van explicar el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera, i l'alcaldessa Montse Venturós al ple de dijous. Això suposa que l'executiu ha pagat 1,3 milions d'euros del total de 2,8 milions d'euros de deute per aquest concepte que es va trobar la CUP quan va assumir la gestió del govern berguedà, el juny del 2015.

Des de la seva entrada al govern, la CUP ha optat per pagar només les factures a proveïdors des del juliol del 2015 amb l'objectiu de pagar almenys aquestes a 30 dies. Aquest fet ha permès al consistori fer compres en més bones condicions amb uns preus més ajustats i sense interessos de demora a càrrec de les arques municipals, segons van explicar el regidor i l'alcaldessa al ple. L'estalvi que s'ha aconseguit, més les mesures de contenció de la despesa aplicades per l'executiu, han permès tenir uns recursos per pagar el màxim de factures possible de proveïdors anteriors al juliol del 2015, «per poder-les pagar com més aviat millor».

L'alcaldessa i el regidor d'Hisenda van anunciar que properament presentaran un pla per pagar als proveïdors del consistori que tinguin factures pendents des d'abans d'aquesta data. En aquest pla es determinarà «què s'ha de pagar»i el mes en què s'ha d'abonar. Francecs Ribera va informar que dels 2,8 milions d'euros de deutes a proveïdors que tenia el consistori el 2015, «això ha quedat rebaixat a 1.450.000 euros, aproximadament, que és el que forma part del pla de pagament a proveïdors». Per la seva banda, l'alcaldessa va dir que s'està avançant, de mica en mica, cap a l'objectiu de pagar a tots els proveïdors en un termini de 30 dies. «Entenem que és el que ens pertoca fer i és de justícia, bàsicament», va reblar.