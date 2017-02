Jaume Giménez s'acomiada: «m'heu fet sentir un berguedà més»

El regidor republicà Jaume Giménez va viure aquest dijous el seu darrer ple com a membre de la corporació berguedana. Giménez, que viu a Navàs, ha renunciat a l'escó que va obtenir a les eleccions municipals del 2015, adduint raons personals. Va agrair l'acollida que li han dispensat els berguedans. «No m'he sentit estrany. M'heu fet sentir un berguedà més, us ho agraeixo de tot cor» . El cap de files de CiU, Antoni Biarnés, li va agrair la feina feta, així com l'alcaldessa Montse Venturós, i finalment també ho va fer la cap de files d'ERC, Ermínia Altarriba, visiblement emocionada per l'adéu.