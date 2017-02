Les comparses de Patum hauran de fer uns estatuts sense vetos i transparents

La crisi oberta al si de la colla dels plens per discrepàncies internes ha suposat un punt d'inflexió perquè la comparseria patumaire renovi els seus reglaments de funcionament i els faci més oberts, democràtics i siguin públics, i també perquè els seus caps de colla es ratifiquin a través d'una votació secreta entre els integrants de cada colla. Fins ara només són públics els reglaments de substitució de membres de les comparses, però no tot el contingut de les normes per les que es regeixin. I si bé ja hi ha algunes comparses que trien el seu cap a través d'una votació, com la dels nans nous, d'altres no, com la guita grossa, per exemple.

Aquesta setmana, el patronat municipal de la Patum ha aprovat per àmplia majoria dels seus membres –18 vots a favor i 1 en contra– la proposta del govern de la CUP perquè les colles renovin totalment els seus estatuts. Hauran de recollir en la seva redacció que no hi hagi vetos «per raó de gènere o altres a l'hora d'optar a formar part d'una comparsa», i també «garantir que hi hagi una votació secreta per majoria en la ratificació dels caps de colla, i també en les entrades i sortides de components de les comparses». El patronat convocarà properament totes les colles per exposar-los aquest acord. Al patronat hi ha una representació d'alguns caps de colla però no tots. La renovació dels estatuts s'haurà de fer al si de cadascuna de les comparses tenint en compte les premisses aprovades pel patronat, que serà l'òrgan que els haurà de donar el vistiplau final. Aquest procés de proposta, debat i redacció dels nous estatuts es farà amb les plantilles (integrants) oficials que les comparses tenien el setembre del 2016 quan es va celebrar la darrera Patum, l'extraordinària amb motiu del Centenari de la Coronació. Això de facto suposa que els tres membres expulsats de la colla de plens (Sergi Montaner, Ignasi Casasayes i Jordi Montañà) per reclamar que es revisessin els estatuts de la colla dels plens i maces, podran participar en el debat dels estatuts. Un cop redactats els estatuts, els ratificarà el patronat de la festa. I també «hi haurà una ratificació dels caps de colla per part de les seves comparses, es ratificarà o no la seva figura com a cap de colla» a través d'una votació secreta, ha declarat Garcia.

Encara no se sap quan es durà a terme aquest procés, però sí que falten quatre mesos per a la propera celebració, que enguany s'escau a mitjan juny.

De moment, la proposta ha estat ben valorada pels grups de CiU i ERC a l'oposició, que, de fet, en el darrer ple van felicitar el govern per la gestió d'aquest afer.

De moment, els protagonistes de la polèmica a la comparsa dels plens no s'han pronunciat públicament. El cap de colla Isaac Gonfaus no contesta a les trucades d'aquest diari ni tampoc el seu entorn. Tampoc no han fet declaracions els tres expulsats. Dos d'ells, els que van parlar davant del patronat dimecres, Sergi Montaner i Ignasi Casasayes, van expressar satisfacció per haver-se pogut explicar i van declinar fer més comentaris, de moment.