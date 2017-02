GUITA XICA

És la que té un protocol no només sobre com fa la renovació dels seus membres, sinó també un que determina la renovació del seu cap. Ambdós són ben detallats. La renovació d'un membre pot ser perquè el titular vulgui plegar, i llavors es tria un substitut votant a mà alçada, o per «una decisió majoritària» de la colla. La renovació del cap segueix un protocol aprovat pels seus membres; pot renunciar-hi o se'l pot fer fora. El vot per triar-ne un de nou és secret.