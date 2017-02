Gironella recuperarà l'antic vial tancat de Viladomiu Nou

El novembre del 2008, les roques esllavissades d'un talús del vell vial d'accés a Viladomiu Nou per l'antiga C-1411 van obligar a tallar-lo al trànsit de vehicles. Des d'aleshores han passat més de 8 anys sense que s'hagi intervingut en aquest espai. Enguany, el govern local de CiU de Gironella preveu recuperar mig quilòmetre d'aquest vial com a zona de vianants protegida i separada de la carretera.

En declaracions a Regió7, l'alcalde, David Font, ha informat que es tracta d'una actuació amb un cost de 94.022 euros, dels quals el consistori a hores d'ara ja disposa d'una subvenció de més de 46.000 euros concedits per la Diputació de Barcelona.

L'actuació programada per l'Ajuntament consisteix a fer l'arranjament del talús del qual de forma sovintejada es van desprenent roques cap a la calçada d'aquest vial, que està tallat al trànit i no s'utilitza. L'alcalde ha explicat que «primer caldrà fer caure els rocs» i, un cop sanejat, fixar les roques. Aleshores es crearà aquesta zona de vianants protegida i separada de la carretera i dotada d'il·luminació perquè els veïns hi puguin passar de nit. Aquesta mena de passeig de mig quilòmetre començarà en un lateral de l'antiga via del carrilet. D'aquesta manera els veïns de la zona disposaran d'un espai per passejar des de l'antiga colònia de Viladomiu Nou en direcció cap al nucli de Gironella de forma seguda i separada de la carretera.

El vial on s'actuarà havia estat l'accés a Viladomiu Nou des de l'antiga C-1411 i cap a l'eix del Llobregat. Una esllavissada el novembre del 2008 va fer tallar-lo pel risc de despreniment de roques. Tot i que es va obrir de forma provisional al trànsit, la solució definitiva no va acabar d'arribar mai. I va ser necessari fer un accés provisional perquè els veïns i empresaris poguessin entrar i sortir de Viladomiu Nou. El primer obstacle per actuar va ser un conflicte de competències per escatir de qui era titularitat la via: de la Generalitat o de la Diputació. El departament de Política Territorial i Obres Públiques va fer el traspàs de la titularitat a la Diputació. El 2009 perfilava una proposta d'actuació que descartava situar l'entrada principal de la colònia al vial on hi havia hagut l'esllavissada. Ja en aquell moment el consistori va proposar crear un passeig per anar a peu o en bicicleta a la zona on van caure els rocs. Ara es farà.