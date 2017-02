Judit Corral: «L'ajuda als refugiats no ha d'acabar amb la manifestació»

L'estiu passat va conèixer de prop la realitat que es viu als camps de refugiats del nord de Grècia i la seva experiència com a voluntària assegura que li ha fet canviar la manera d´entendre la vida. Judit Corral és la coordinadora al Berguedà de la campanya Casa nostra, casa vostra. Es tracta d´una iniciativa a escala nacional que pretén fer pedagogia sobre la crisi humanitària internacional i aconseguir una actuació eficaç per part dels responsables polítics.

Diversos punts del territori estan acollint activitats dins d´aquesta campanya que culminarà el proper 18 de febrer amb una manifestació multitudinària a Barcelona. Al Berguedà s´hi han celebrat alguns actes de difusió. A més, també s'ha fet una recollida de signatures per donar l'oportunitat als ciutadans a adherir-se al manifest de suport i conèixer els objectius d´aquesta acció social. Judit Corral, que és d´Igualada i resideix a Berga des de fa dos anys, va voler conèixer de prop la problemàtica dels refugiats després d´escoltar el programa de ràdio que el periodista berguedà Xavi Rosiñol i l´equip de la Tribu de Catalunya Ràdio van oferir en directe des del camp d´Idomeni. «Em va impactar molt i vaig creure que d´alguna manera o altra havia d´implicar-m´hi», explica. Corral va posar-se en contacte amb Rosiñol, que va convèncer-la perquè fes un voluntariat a la zona afectada. «Amb la meva parella vam estar-hi durant una mica més d´una setmana com a voluntaris independents a través de l´organització Asl/Erec amb la qual vam treballar repartint aliments frescos en diversos camps per solucionar les mancances de nutrició d´aquelles persones», ha recordat. «El fet de poder visitar diverses zones afectades em va permetre poder conèixer moltes realitats i molt diferents de la zona de Tessalònica», ha afirmat.

A la tornada va creure que la seva tasca no podia acabar després del viatge, «i vaig impulsar diverses activitats de divulgació al Casal Popular d´Igualada». A partir d´aquí, Corral va intentar moure alguna proposta a Berga tot i que no va ser fins fa unes setmanes quan va rebre la trucada d´en Xavi Rosiñol per si volia ser la coordinadora de la campanya al Berguedà, on no s´havia previst cap activitat. I així va ser.

Diumenge passat el cinema Catalunya va acollir el taller que van oferir els Castellers de Berga amb la participació d´alguns dels refugiats instal·lats des de fa unes setmanes a l´alberg. «A més, vam donar a conèixer els objectius de la iniciativa», assegura. Per a Corral, «la feina d´ajudar els refugiats no s´acaba el 18 de febrer, després de la manifestació». Tot i que creu que «s´haurà de continuar a escala local, amb les entitats i particulars que s´hi impliquin». Té clar que «Berga té l´oportunitat de mostrar la seva solidaritat amb els refugiats» i, de fet, assegura que «les darreres setmanes diversos col·lectius han ofert propostes per fer l´estada a Berga més fàcil».