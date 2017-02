L'Ajuntament de Berga reprèn les visites d'escolars a la casa gran d'aquest any

Aquest dilluns al matí, alumnes de tercer i quart de primària de l´Escola Xarxa de Berga començat la nova ronda d evisites d'aquest 2017 a la casa consistorial. Es tracta d'una activitat habitual que fan els diferents alumnes de cicle mitjà de la ciutat al consistori berguedà.

Fonts municipals han explicat que l´alcaldessa Montse Venturós i el regidor d´Educació, Eloi Escútia, han estat els encarregats de rebre a la quarantena d´alumnes i les seves professores a la sala de plens per mostrar-los el lloc més significatiu de l´Ajuntament i explicar-los la seva funció. Els nens i nenes s´han mostrat molt interessats en conèixer qui ocupa cada lloc durant la sessió plenària així com també en saber com es desenvolupen.

En el torn de preguntes, l´alumnat s´ha interessat sobre les tasques que desenvolupa l´alcaldessa durant el seu dia a dia, han transmès propostes de coses que els agradaria que hi hagués a la ciutat, han compartit inquietuds sobre altres temes i també han preguntat sobre què agrada més de la seva feina a l´equip de govern, entre d´altres.

Les fonst esmentats han exposat que aquestes visites "ajuden als nens i nenes, que estudien el funcionament dels municipis i els ajuntaments, a aprofundir en la matèria. A més a més, es creen vincles de proximitat entre els joves veïns i veïnes i l´equip de govern".

Està previst que ens els propers mesos i fins que s´acabi el curs passin per l´Ajuntament els alumnes dels diferents centres de Berga dels mateixos cursos. Així, s´espera que passin per l´Ajuntament de Berga les escoles de La Valldan, Sant Joan, Santa Eulàlia i Vedruna els dies 13 de març i 10 d´abril i altres dies que s´aniran concretant al llarg d´aquest any.