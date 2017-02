Berga preveu actuar a la Torre de la Petita per fases

L'executiu berguedà executarà per fases la millora de la Torre de la Petita, única fortificació carlina que resta dempeus a Catalunya. Es tracta d'una obra projectada en el passat mandat de la qual no s'havia completat la tramitació preceptiva del projecte. Ara ja s'ha fet i es disposa del projecte, segons la regidora Mònica Garcia. A partir d'aquí, el govern ha demanat ajudes a la Diputació. Quan la CUP va accedir al govern de Berga, va haver de renunciar a fer l'obra perquè el finançament no estava lligat el 100% del finançament (vegeu Regió7 del 9 d'agost del 2015). La primera fase de la millora de la Torre de la Petita costa 474.500 euros. El govern anterior de CiU havia aconseguit una ajuda de 237.250 euros dels fons europeus Feder. I n'havia sol·licitat 189.800 de les ajudes de l'1% cultural. El consistori preveia posar-hi 47.450 euros de fons propis, que suposava el 10% del cost de l'obra, que a priori havia de quedar subvencionada al 90%.

En la darrera visita de la regidora de Cultura al conseller de la mateixa àrea, Santi Vila, li va exposar aquest projecte. En aquest cas, però, segons va explicar la regidora, «no hi va donar tanta rellevància com la que va donar a la Patum». Va afegir que «per a nosaltres» la recuperació de la Torre de la Petita «és molt important»