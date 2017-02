El govern de Berga vol que el projecte de centre de Patum es triï per consens

Des del 2005 fins ara Berga s'ha gastat més de 650.000 euros en l'elaboració de projectes del centre d'interpretació de la Patum i malgrat això no ha aconseguit materialitzar-lo. Per evitar que d'ara en endavant torni a passar el mateix, el govern de la CUP aposta perquè la decisió sobre quin projecte s'ha de tirar endavant per convertir en realitat aquest equipament sigui fruit del consens i que la proposta l'assumeixin com a pròpia tots els grups polítics i es pugui executar independentment de qui governi perquè l'actuació sigui un projecte de ciutat. L'objectiu «que es pugui donar continuïtat als projectes». Així ho ha declarat a Regió7 Mònica Garcia, regidora de Festes.

Justament aquesta setmana es crea la comissió d'equipaments municipals, un òrgan de treball en què seran presents representants dels diferents grups polítics municipals que haurà de prioritzar els que fan més falta a la ciutat i a què s'han de destinar edificis com ara el jutjat vell o el de Sant Francesc, entre d'altres.

És en aquesta comissió on el govern posarà damunt la taula el debat sobre el projecte del centre d'interpretació de la Patum. Es tracta del projecte que recentment la regidora de Cultura i l'alcaldessa, Montse Venturós, han explicat i lliurat al conseller de Cultura, Sant Vila. Mònica Garcia ha exposat que el conseller es va mostrar receptiu i els va dir que el Govern hi donaria el seu suport econòmic, tot i que no hi ha cap compromís signat. Les parts van establir que havien fer altres trobades però no hi ha cap data.

El projecte que les dirigents locals van presentar al conseller és el que es va fer públic el 28 de novembre del 2009. S'hi preveu fer un centre d'interpretació a l'edifici de l'Ateneu i l'Escac per valor de 3,5 milions d'euros. Com que l'executiu d'aleshores de CiU no va aconseguir els diners per fer-lo, el va descartar el 2012. Llavors va encarregar a l'impulsor polític del primer projecte museístic per a la festa –datat del 2005 amb un cost de 9 milions d'euros–, l'arquitecte Josep Xoy, un nou treball centrat només a l'Ateneu amb un cost de 2 milions d'euros.

D'altra banda, la trobada amb el conseller va servir perquè les representants del govern berguedà li traslladessin la necessitat de més implicació de la Generalitat en el manteniment econòmic d'una festa que des del 2005 és Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Sobre això, Mònica Garcia va dir que el conseller Santi Vila també s'hi havia mostrat receptiu per bé que no s'havia concretat quina seria l'aportació futura de la Generalitat. L'ajuda que l'executiu català va donar per a la festa el 2016 va ser de 26.991 euros, la més baixa des del 2010 (vegeu Regió7 de l'11 de desembre del 2016).