El Berguedà aposta per potenciar la tòfona com un element singular

La tòfona negra (tuber melanosporum) «és un dels béns preuats del territori i volem donar-li divulgació i suport perquè arribi al màxim nombre de persones». Així ho defensa David Font, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que col·labora amb l'Ajuntament d'Olvan, que organitza la novena edició de la Fira de la Tòfona del Berguedà. Començarà el dia 10 de febrer a Olvan amb una jornada tècnica en què s'exposaran els avenços en la gestió i el reg en el conreu de la tòfona negra, i la seva fiscalitat.

La jornada es clourà amb una degustació de tòfona a càrrec dels professionals del restaurant Niu Nou de Bagà. La mostra continuarà el cap de setmana, els dies 11 i 12 de febrer, quan Cal Rosal acollirà la fira d'àmbit comarcal i oberta a tots els públics, ha explicat Martí Orriols, batlle d'Olvan

La Fira de la Tòfona del Berguedà del 2017, amb un pressupost d'uns 6.000 euros, no presenta novetats. S'obrirà el dissabte 11 a les 10 del matí a Cal Rosal amb 15 parades de productes agroalimentaris, de les quals 4 vendran tòfona fresca. Hi haurà diferents activitats paral·leles com tallers per a nens a càrrec de Dani Magik; una xerrada a càrrec del cuiner Jaume Sebastian, de la Fundació Alícia, sota el títol «La tòfona a l'abast de tothom»; i dels cuiners Sergi Fernández i Ignasi Xandri, de l'empresa berguedana Sherbet, sobre com usar les tòfones per fer postres. Al final de les dues xerrades s'oferiran sengles tastos amb tòfona. Diumenge 12 es manté l'esmorzar popular a càrrec del restaurant Sol i Cel i el concurs de gossos tofonaires amb 10 gossos participants.

David Font ha explicat que l'Agència de Desenvoplupament del Berguedà ha començat a treballar de bracet amb el Consorci del Lluçanès i del Moianès, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i associacions de recol·lectors i productors per animar els propietaris forestals que cultivin tòfona negra per complementar les rendes agràries. El cultiu d'aquest fong permet controlar-ne la producció ja que es poden regar i no cal estar pendent que plogui quan toca, com passa amb les silvestres. Dels 1.500 quilos de tòfona negra que es van collir la temporada passada a Catalunya, la meitat eren de conreu, segonts fonts del CTFC. La sequera d'enguany ha fet que sigui mala temporada, tal com va informar aquest diari al seu moment. El preu de la tòfona negra varia en funció de la qualitat i el calibre. Aproximadament, es paguen entre 850 i 400 euros el quilo. Per a una ració en calen 10 grams.