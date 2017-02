Alerten de la presència de 4 tortugues mossegadores a l'estany de Graugés d'Avià

Tortuga mossegadora al llac de Banyoles el 2016, com les d´Avià

Tortuga mossegadora al llac de Banyoles el 2016, com les d´Avià arxiu/acn

L'Ajuntament d'Avià ha alertat de la presència d'almenys quatre tortugues mossegadores (Chelydra serpentina) al llac de Graugés. El consistori recomana no tocar-les ni intentar agafar-les, ja que es tracta d'una «espècie agressiva que es defensa mossegant amb un ràpid moviment de cap». Fonts municipals alerten que una mossegada d'aquest animal «pot amputar un o més dits de la mà, ja que la seva boca és com un bec dur que pot tallar els ossos mossegant», segons ha explicat a Regió7 el regidor Carles Navarro, que s'ocupa del tema i que també és membre del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. «Realment són perilloses», ha assegurat. La seva mida és com la d'una capsa de sabates.

L'Ajuntament demana que s'extremin les precaucions especialment amb els infants. «Volem donar l'avís que, en cas de trobar qualsevol tortuga al llac, no intenteu agafar-la, ni tocar-la, per evitar possibles lesions, tingueu especial cura si aneu amb infants». Les bèsties solen estar-se dins l'aigua però poden sortir-ne.

El regidor Carles Navarro ha explicat que intentaran capturar aquests animals amb la col·laboració d'AFEFFA, una entitat especialitzada en la recuperació i conservació de la fauna que gestiona el centre Camadoca, a la riera de Merlès. «Mirarem d'agafar-les amb un salabret». Ha dit que «ho farem el més aviat possible perquè en aquesta època de l'any en què les aigües són fredes, les tortugues estan més inactives i serà més fàcil capturar-les». El consistori donarà un permís especial per poder entrar al llac amb barca per pescar-les, un fet que normalment està prohibit, ha dit Carles Navarro.

El regidor avianès ha explicat que es tracta d'una espècie alliberada per algú. Ha fet un advertiment «a tots aquells que puguin tenir espècies exòtiques o foranes de fauna, que alliberar animals fora del seu hàbitat natural pot provocar greus problemes al medi natural, ja que poden tornar-se espècies invasores que poden afectar greument les espècies autòctones i, com en aquest cas, a més, ser perilloses per a les persones o els animals de companyia».