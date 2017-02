Puig-reig ofereix els seus locals per fer-hi el referèndum

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba (ERC), ha ofert al Govern de la Generalitat «els espais municipals que habitualment s'utilitzen com a col·legis electorals i es compromet a realitzar totes les accions que siguin necessàries perquè la celebració del referèndum sigui possible», una consulta que té el suport de «la majoria del Parlament català».

L'alcalde assenyala que el consistori «rebutja l'ús de mesures coercitives que busquin impedir el dret de la ciutadania a expressar-se lliurement a les urnes», com el precintament d'escoles «per tal d'impedir que siguin utilitzades com a espai electoral», esmentada per membres del govern estatal.