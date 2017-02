Vilada instal·la un segon desfibril·lador a l'àrea esportiva

L'Ajuntament de Vilada ha instal·lat fa dues setmanes el segon desfibril·lador extern automàtic (DEA), a les instal·lacions de la zona esportiva, concretament als vestidors de la zona esportiva. Amb aquesta instal·lació, Vilada ja disposa de dos DEA, un de col·locat al centre del municipi i l'altre a la zona esportiva. S'han triat espais públics on hi ha una alta concurrència de persones i on es practica esport.

Fonts municipals han indicat que els DEA «permetran actuar ràpidament en el cas que alguna persona que es trobi en les proximitats pateixi una aturada cardíaca, proporcionant-li una primera assistència que pot resultar fonamental per salvar-li la vida».