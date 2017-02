Berga reubica el jurat del Carnaval per fer més àgil una rua amb canvis de recorregut

Berga escalfa motors per a celebrar la festa amb més disbauxa de l'any. El Carnestoltes arribarà a la capital berguedana del 24 de febrer a l'1 de març i l'Ajuntament i les entitats treballen a contrarellotge per preparar una festa més participativa i amb més actes gratuïts. Una de les principals novetats serà el canvi de lloc del jurat i un petit canvi en el recorregut de la rua per fer-la més àgil i facilitar la mobilitat de les carrosses.

D'aquesta manera ho ha explicat la regidora de Festes, Mònica Garcia, conjuntament amb els representants de la resta d'entitats organitzadores, tots ells vestits per a l'ocasió per començar a fer ambient. Garcia ha explicat que enguany, el jurat durant la rua estarà situat a la plaça de la Creu i les comparses desfilaran des del carrer del Roser fins a la ronda Moreta passant per la plaça de la Creu i no donant la volta al passeig de la Pau com s'havia fet en les darreres edicions. "El que volem aconseguir és que la rua sigui més àgil i no es generi l'efecte acordió dels darrers anys", ha assegurat. "Fer la volta pel passeig de la Pau suposava que les comparses anessin molt separades unes de les altres i hi havia molts espais morts", ha destacat.

La festa arriba amb un programa d'activitats similar al de passades edicions amb l'objectiu de ser més participativa amb la gratuïtat de pràcticament totes les activitats. "Enguany el ball de Carnestoltes Infantil també serà gratuït, sumant-se al ball de dissabte a la nit que des de l'any passat també té l'entrada lliure", ha explicat.

Les activitats s'iniciaran divendres 24 de febrer al matí amb l'esmorzar de disfresses escolar, a la plaça de Sant Pere, on hi participaran els alumnes de les escoles de Berga. L'endemà, dissabte al migdia, tindrà lloc l'arribada de la Reina Postissa. Enguany el Carnestoltes també serà presidit per una dona. Ella i el seu seguici ambientaran el centre de la ciutat conjuntament amb les activitat dirigides als infants que oferiran entitats i cossos de seguretat de la ciutat.

El plat fort, com ja és habitual, serà la rua de comparses que s'iniciarà al davant de la Residència Sant Bernabé, a la carretera de Solsona. La regidora Garcia, ha demanat als participants que tinguin clar que hi volen participar, que anticipin la seva inscripció a través de la pàgina web del l'Ajuntament amb l'objectiu d'agilitzar aquest procés i que el dia de la festa només calgui recollir el número d'inscripció. Un cop finalitzada la rua, el passeig de la Indústria serà l'escenari de la festa posterior.

Després de la bona acollida de l'any passat, la Bauma dels Encantats ha organitzat un nou sopar popular. Els tiquets es poden comprar al bar Cal Negre i el Forn Santa Anna de manera anticipada. A continuació, segons ha detallat la presidenta de la Bauma dels Encantats, Elisabet Casals, hi haurà música en directe amb el grup T&T i després de l'entrega de premis, la festa continuarà amb PD Nanfu i Salas Xic. Durant el ball es repartiran també els premis de la rua. En total es lliuraran 5.000 euros premis en quatre categories diferents i valorades econòmicament segons aquest ordre: millor carrossa, millor animació, millor comparsa i millor comparsa infantil. Les bases i els premis es poden consultar en aquest enllaç.

Consum responsable d'alcohol

L'entitat festiva i l'Ajuntament de Berga han fet una crida als assistents a fer un consum responsable d'alcohol. És per això que enguany, mitja hora abans de que es finalitzi la festa, es deixaran de vendre begudes alcohòliques i es repartirà coca i xocolata i aigua per a tothom. "Volem que la gent prengui consciència i pugui relaxar-se una estona abans que donem per acabada la festa", han recordat Garcia i Casals. De la mateixa manera, es continuarà amb la campanya iniciada en altres celebracions per aconseguir una festa sense sexisme.

Guerra de la farina i carnaval infantil

Les activitats continuaran diumenge amb una nova edició de la Guerra de la Farina que organitza la Bauma dels Encantats. Després dels respectius esmorzars de cada bàndol (els carlins al bar La Lluna i els liberals, a Cal Negre) la plaça de Sant Pere serà l'escenari de la batalla de farina a partir de la 1 del migdia. A la tarda, el pavelló vell acollirà una nova edició del Carnestoltes Infantil, enguany amb entrada gratuïta. A banda de berenar per a tothom també hi haurà un espectacle d'animació infantil.

Enterrament de la Reina

Com és habitual, Berga clourà els actes amb l'enterrament de la Reina que tindrà lloc el dimecres de Cendra, 1 de març. Com l'any passat, l'ajuntament i Les Farsardines (la transformació de La Farsa durant el Carnaval) han organitzat una vetlla de la Sardina. És per això que fan una crida a tothom a participar-hi, i especialment, als més petits. Enguany demanen als infants i a tothom qui ho vulgui que pinti els globus que es distribuiran per la ciutat (i que també es pot descarregar de la web www.ajberga.cat i en aquest enllaç) per guarnir-lo amb els postissos que vulguin i el puguin deixar al taüt de la Reina abans del seu enterrament, de 5 a 7 de la tarda.

També han animat a penjar fotografies a les xarxes socials amb aquests globus amb l'etiqueta #BergaPostissa A continuació s'iniciarà la processó fúnebre fins a la plaça del Forn, on després d'escoltar el pregó de la Notària de Madrona (per primer cop, una dona) es procedirà a la cremada de la reina. La festa acabarà amb una sardinada popular a càrrec de la Penya Boletaire.

La Policia Local ha anunciat els talls de trànsit que afectaran a la ciutat durant la celebració dels actes de Carnestoltes.