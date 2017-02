Cercs es queda sensa ajuda per als camins perquè el govern s'oblida de demanar-la

Cercs és l'únic municipi del Berguedà que no ha demanat ajudes a la Diputació per a la millora de camins, tal com ha reconegut el seu alcalde, Jesús Calderer, que alhora és diputat adjunt d'Espais Naturals de l'ens provincial.

El grup d'ERC, a l'oposició, va saber, a través d'un reportatge publicat al Berguedà Setmanal de Regió7 el 28 de gener, que Cercs era l'únic municipi de la comarca que no havia demanat les ajudes per a enguany. El seu portaveu, Jordi Gayet, ha denunciat aquesta situació alhora que ha demanat una explicació al batlle. Gayet espera que sigui «un toc d'atenció perquè no torni a passar».

Per la seva banda, l'alcalde Jesús Calderer ha admès l'errada. «Fa mesos que estem sense secretari i tenim part del personal de baixa, però això no és cap excusa. Hem comès una errada».«No hem estat prou amatents. Teníem el projecte fet i ens va passar el termini. No em pot tornar a passar. Ho he de corregir», ha dit.