Fira de la Tòfona del Berguedà 2017: un aparador per fer més proper el producte

La tòfona negra és un dels productes singulars del Berguedà. És valorada i té prestigi, però en canvi s'utilitza poc. Partint d'aquesta constatació, Cal Rosal i Olvan acullen des d'aquest divendres i fins diumenge la novena edició de la Fira de la Tòfona, amb la voluntat que sigui un aparador per mostrar les possibilitats que té la tòfona a la cuina i donar-li un ús més popular.

Les activitats gastronòmiques volen acostar la tòfona a un públic més general i ajudar a desmitificar que la tòfona és un producte elitista. Segons ha explicat Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, «és cert que el preu del quilo de la tòfona és car (uns 800/kg) però amb molt pocs grams n'hi ha prou per aconseguir una aroma i sabors exquisits». Cuinar amb tòfona dóna valor afegit a plats senzills com ara un ou ferrat, un guisat, o un arròs cremós. Aquesta és la idea que la Fundació Alícia trasmetrà al públic assistent al taller que es farà dissabte al matí titulat «La tòfona a l'abast de tothom», a càrrec del cuiner Jaume Sebastián. I a la tarda, Ignasi Xandri i Sergi Fernández, de l'empresa Sherbet, faran una demostració de com utilitzar la tòfona a les postres. Xandri ha avançat que elaboraran unes postres amb productes de proximitat i que simulin l'entorn on es recullen les tòfones. No hi faltarà la tòfona però també hi haurà gelat de roure, fulles de remolatge, olives negres i altres ingredients amb què s'aconseguirà un resultat original.

Qui també cuinarà amb tòfona per la fira és el restaurant Niu Nou de Bagà. Servirà els 50 tastos per als assistents a la jornada tècnica d'aquest divendres, sobre la gestió, normativa i fiscalitat de la tòfona. Romà Revelles, responsable de l'establiment, ha destacat la importància de «perdre la por a la tòfona» perquè «és un dels elements singulars del Berguedà i ens ha de permetre una promoció turística i econòmica».

Parades de tòfona i altres actes

Dissabte i diumenge, quinze parades s'estendran a Cal Rosal per oferir tòfona fresca i altres productes alimentaris. En paral·lel, es faran tallers per als infants i concurs de gossos tofonaires, a part dels tallers i tastos gastronòmics.

PROGRAMA D'ACTES DE LA FIRA DE LA TÒFONA 2017

Dissabte 11 de febrer (Cal Rosal)

10h Obertura de la Fira.

Durant tot el dia hi haurà tallers per a nens a càrrec de Danimagik.

11h La Tòfona a l´abast de tothom a càrrec del cuiner Jaume Sebastian de Fundació Alícia.

18h La Tòfona a les postres a càrrec dels cuiners Ignasi Xandri i Sergi Fernández de l´empresa SHERBET .

19h Tancament de la Fira.

Diumenge 12 de febrer (Cal Rosal)

De 9h a 11h Esmorzar popular a càrrec del restaurant Sol i Cel.

10h Obertura de la Fira.

10.30h Concurs de gossos tofonaires.

12h Entrega de premis del concurs de gossos tofonaires 14h Clausura de la Fira.

La jornada i els tallers de cuina són gratuïts però cal inscriure´s prèviament a: padrosrc@adbergueda.cat / Tel: 938 221 500 / 639 429 387