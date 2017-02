Tècnics municipals del Berguedà rebran formació per millorar l'eficiència energètica

Tècnics municipals dels ajuntaments del Berguedà es formaran per millorar les seves competències en l'àmbit del medi ambient. La Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han impulsat tres cursos de formació per donar resposta a les necessitats del dia a dia. Concretament s'han programat tres cursos al llarg d'aquest 2017: un sobre consum responsable i millora ambiental; un altre sobre instal·lacions de biomassa en edificis municipals i un tercer sobre eficiència energètica aplicada al manteniment d'edificis municipals.

El diputat de Medi Ambient i Espais Naturals, Valentí Junyent, ha presentat aquesta formació juntament amb el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, David Font. Segons Junyent es tracta d'una "formació descentralitzada" que es realitzarà al Berguedà amb l'objectiu "d'acostar-nos al territori per totes les facilitats que això comporta". A més, ha destacat que són cursos "a mida". És a dir, "que es fan per donar resposta a les necessitats concretes de cada municipi o comarca".

Aquestes formacions, que s'iniciaran al març i finalitzaran a l'octubre, fan dirigides a tècnics municipals relacionats amb l'àrea de consum i medi ambient. En aquest sentit, David Font ha matisat que "cada formació és específica", però es preveu que hi participin des de personal de manteniment i de brigada, personal administratiu i també enginyers i tècnics de medi ambient. Segons Font, "l'objectiu és fer un pas més en matèria de formació i donar les eines necessàries als nostres socis" -fent referència als 31 ajuntaments del Berguedà que formen part de l'Agència- i també als seus treballadors. "Fins ara ens hem centrat molt en la formació de persones a l'atur i joves i ara obrim aquest ventall", ha afegit.

El president de l'Agència ha destacat que les formacions estan relacionades amb un dels eixos que s'estan treballant a nivell comarcal com és el de millorar l'eficiència energètica a partir de l'aprofitament dels recursos dels boscos. Concretament, els cursos han de servir per obtenir eines per ampliar l'estalvi energètic i millorar la gestió ambiental dels municipis.

Els interessats en inscriure's ja poden fer-ho a través dels canals habituals que tenen els consistoris sobre les formacions que ofereix la Diputació de Barcelona.