Berga parla de la memòria social i repressiva del franquisme

Berga ha iniciat aquest cap de setmana el cicle d´activitats organitzats per l´Ajuntament de Berga per commemorar el 78è aniversari de l´entrada de les tropes franquistes a la ciutat.

Després de la ruta guiada per conèixer per on van entrar les tropes franquistes a Berga -estrenada ja l'any passat- que ha tingut lloc aquesta tarda de dissabte, una trentena de persones han participat a la taula rodona a la sala polivalent del Casino titulada Memòria social i repressiva del franquisme. Els protagonistes han estat l´historiador i professor jubilat berguedà Ignasi Hierro, que ha posat exemples concrets de com van viure la repressió alguns berguedans.

També i han participat els també historiadors, i tots dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona Javier Rodrigo i Aram Monfort. El primer ha posat al damunt de la taula les accions de violència viscudes durant la Guerra Civil i el franquisme, mentre que el segon, ha explicat amb detall quants camps de concentració van haver-hi a Catalunya durant aquesta etapa, on hi van estar retinguts empresonats de guerra a l'espera d'obtenir proves per iniciar un procés judicial.

Les activitats continuaran aquest diumenge amb la projecció de la pel·lícula Soldados de Salamina, a 2/4 de 7 al Teatre Patronat i amb l'exposició Pels crims del franquisme instal·lada a la sala de plens de l'Ajuntament de Berga. A més a més, el proper cap de setmana tindrà lloc l'acte d'homenatge a les víctimes del franquisme.