Cal Rosal promou la tòfona amb una nova fira a l'entorn d'aquest producte

Cal Rosal celebra aquest cap de setmana la novena edició de la Fira de la Tòfona. Una mostra que pretén promocionar un dels productes més preuats a la cuina amb l'objectiu d'acostar-lo a la població general.

Enguany, s'està vivint una temporada de tòfona dolenta i entre la dotzena de parades presents a la mostra d'aquest cap de setmana, només n'hi ha una que ofereixi la possibilitat de comprar-ne. Per fer més atractiu el certamen, l'Ajuntament d'Olvan i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han organitzat activitats relacionades amb la tòfona. Aquest matí ha tingut lloc un dels tallers de cuina del programa d'actes d'enguany, que ha anat a càrrec del jove cuiner gironellenc Jaume Sebastian, de Fundació Alícia, i de Toni Massanés, el director d'aquest centre d'investigació del món de la cuina.

Davant d'una vintena d'assistents han elaborat receptes senzilles amb tòfona amb l'objectiu d'animar als presents a utilitzar aquest producte a les seves cuines i desmitificar que únicament pot fer-se servir a l'alta gastronomia. Uns ous ferrats amb tòfona ratllada o un pa de pessic amb nous i tòfona en són alguns exemples. Segons el gastrònom Toni Massanés, "amb poca quantitat de tòfona n'hi ha prou per fer un bon sopar de festa major". Assegura que "l'elevat preu no ha de suposar un impediment per comprar-ne, perquè a l'hora de la veritat se'n fa servir molt poca". Per a Massanés, "amb 20 grams de tòfona es pot fer un sopar per a quatre comensals", i és que assegura que "la tòfona té pocs valors nutricionals i, principalment, s'utilitza pel seu gran aroma i també, en menor mesura, pel gust i no pas per atipar-nos"

Visitants a punt de comprar tòfona, a Cal Rosal. DANI PERONA

A la mostra s'hi pot comprar tòfona fresca per 800 euros al quilo, aproximadament. Una tòfona de 24 grams es ven, aproximadament, a 20 euros.

Les activitats continuen a la tarda amb el taller de cuina a càrrec d'Ignasi Xandri i Sergi Fernández de l'empresa Sherbet que explicaran com utilitzar la tòfona a les postres. A més a més, demà tindrà lloc una nova edició del concurs de gossos tofonaires i un esmorzar popular.