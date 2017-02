L'escola de Borredà inicia una campanya per aconseguir nous alumnes el curs vinent

L'escola de Borredà torna a fer una crida per aconseguir nous alumnes per al curs vinent. La marxa de nou dels vint alumnes a l'institut –perquè aquest juny finalitzaran la seva etapa educativa al centre de primària– ha posat en alerta els responsables de l'escola i l'Ajuntament. La disminució del nombre d'alumnes de cara al curs 2017-2018 és una preocupació per als responsables educatius i municipals. És per això, que representants de l'AMPA i els mestres de l'escola i l'equip de govern i l'oposició s'han reunit per promoure una campanya informativa i de difusió per cridar l'atenció de noves famílies. La directora, Assumpta Duran, sap que és una tasca complicada però assegura que continuaran treballant per no haver de tancar.

Segons Duran, a banda dels nou alumnes que enguany finalitzen sisè a l'escola, ja se sap que hi haurà un parell d'alumnes més que abandonaran el centre. «Quedar-se amb menys de deu alumnes és una situació crítica», ha assegurat. Tot i que el mínim d'alumnes per continuar funcionant que preveu la Generalitat és de 5, la directora creu que «és preferible no arribar als límits».

En aquest sentit, Duran ha explicat a Berguedà Setmanal «que el principal problema que tenim a Borredà és que no ens hi arriben noves famílies per la manca d'oportunitats pel moment que vivim». A més, ha recordat «hi ha famílies que per comoditat, o altres motius, viuen al municipi però tenen els fills escolaritzats en altres centres». Després de la trobada entre tots els agents implicats, s'han impulsat algunes actuacions per fer créixer el nombre d'alumnes de cara a la preinscripció del proper març.

Per una banda, s'ha anunciat la posada en funcionament d'una escola bressol municipal per atendre els alumnes d'1 a 3 anys i situada al mateix edifici de l'escola. A més a més, es preveu que el servei de menjador escolar tingui continuïtat per als alumnes del centre i també pugui adaptar-se als alumnes de l'escola bressol així com l'ampliació de les activitats escolars i del servei d'acollida. Per a Duran, és possible que algunes famílies portin els fills a d'altres escoles per la impossibilitat de conciliar vida familiar, laboral i escolar, «i això potser podem solucionar-ho». Entre altres actuacions, s'ha previst estrènyer els vincles i la col·laboració entre els pares i el consistori, a la recerca de noves fórmules educatives, esportives i de lleure.



Campanya a Berga i Ripoll

Pel que fa a la campanya de difusió prèvia a la preinscripció, s'ha previst fer diverses accions a les dues capitals de comarca més properes a Borredà, com són Berga i Ripoll, per atraure nous alumnes. També es farà una sessió informativa per al poble per explicar les iniciatives previstes i l'activitat del centre, a banda d'una jornada de portes obertes on es podrà conèixer el funcionament i les metodologies que s'apliquen seguint les directrius del projecte educatiu de la ZER Berguedà Centre. També es posarà en funcionament una web per tal de difondre activitats i metodologies del centre escolar.