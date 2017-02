Bagà reviu la seva festa més tradicional i reparteix 2.500 racions d'arròs

Com cada segon diumenge de febrer, Bagà ha celebrat una de les seves tradicions més antigues: la festa de l'arròs. Tot i els núvols amenaçadors, la celebració s'ha desenvolupat sense problemes i s'han repartit prop de 2.500 racions d'arròs entre els assistents a la plaça Porxada aquest migdia. "No seria la festa de l'arròs si no es pogués celebrar a la plaça Porxada", ha assegurat l'alcalde, Nicolàs Viso, mentre ha donat la benvinguda als assistents.

Tot i que la festa s'ha iniciat al matí, amb la mostra d'artesania i agroalimentació, els actes principals han tingut lloc a l'emblemàtica plaça de la vila medieval, després de la cercavila de la colla gegantera del municipi. Com ja és tradicional, l'actuació de l'Esbart Cadí ha precedit el repartiment de l'arròs, que els cuiners Lluís Esparbé, Manel Nieto i el seu ajudant, Modesto Grillé, han elaborat des de primera hora del matí. Els responsables de posar a punt aquesta gran paella han seguit la recepta tradicional i amb un dels seus ingredients secrets: la il·lusió. Per als cuiners és una responsabilitat preparar un arròs per a tanta gent, en una paella de prop de 3 metres de diàmetre i mig metre de fondària però, un any més, l'arròs ha quedat al punt.

Enguany, en el marc de la festa, l'ajuntament baganès ha aprofitat per agrair la seva dedicació a tres persones vinculades al teixit associatiu i cultural del poble. Llorenç Pedrals, Miquel Pons i Jaume Torrella han rebut un homenatge per la seva tasca de col·laboració desinteressada amb entitats i festes de Bagà durant les darreres dècades.