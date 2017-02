Mor mossèn Ramon Garcia Escaler, que havia format part de l'exèrcit

Mossèn Ramon Garcia Escaler ha mort a l´edat de 76 anys. El seu funeral tindrà lloc aquest dilluns, a les 11 del matí, a l´església de Viladomiu Nou, la colònia gironellenca. Una de les particularitats del traspassat és la seva dedicació a l'exèrcit, exercint com a capellà castrense durant bona part de la seva trajectòria.

Mossèn Garcia Escaler va néixer a Obiols, municipi d´Avià l´abril de l´any 1940. Tal i com recull la biografia editada per Jaume Huch en un dels llibres del difunt, va ingressar al seminari de Solsona l´any 1951 per iniciar-hi els estudis eclesiàstics i on va ser un dels promotors de la revista L´Infantil. Posteriorment, va estudiar a la Universitat Pontífica de Comillas, i va ser nomenat sacerdot el 1965. L´any 1971 va ingressar a l´exèrcit, per convertir-se en capellà castrense.

A la marina, des de 1980, va ocupar el càrrec de capellà primer. A més, va ser adscrit a la base de Cartagena i també a la de Cadis. L´any 1990 va allistar-se a la primera expedició militar espanyola al Golf Pèrsic, una experiència que va donar com a fruit el llibre Proa al Golf. Segons aquesta biografia, mossèn Garcia Escaler va diplomar-se per l´Escola Oficial de Periodisme de Barcelona i ha publicat diverses obres com Un temps a la Segarra, El santuari de Lord o Calamitats.

El mossèn va ser rector a les parròquies de Sant Salvador de la Vedella- actualment, Sant Jordi de Cercs i on va ser un dels impulsors de la celebració de la tradicional cargolada popular-, de Navàs i també de Bergús (nucli del municipi de Cardona).