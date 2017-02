La tòfona arriba als fogons de les llars

Demostrar que amb poca quantitat de tòfona n'hi ha prou per gaudir de la intensitat d'aquest preuat producte i fer-lo entrar a les cuines de les llars amb receptes senzilles. Aquest era l'objectiu del taller de cuina que ahir va oferir el jove cuiner gironellenc Jaume Sebastian, de Fundació Alícia, acompanyat pel gastrònom Toni Massanés, director d'aquest centre de rererca de referència en el món de la cuina. La sessió va ser emmarcada dins dels actes de la novena Fira de la Tòfona, que se celebra a Cal Rosal aquest cap de setmana.

«És cert que la tòfona és molt cara, però no cal comprar-ne un quilo per menjar-ne», va assegurar Massanés a la vintena de persones que seguien atentament les instruccions dels dos cuiners. «La tòfona és molt aromàtica, i amb pocs grams per a cada plat n'hi ha de sobres per gaudir-ne», reiterava. Per desmitificar que la tòfona és un producte prohibit pel seu elevat preu i per fer aquest producte més familiar –i allunyar-lo de l'alta cuina–, el jove Jaume Sebastian va proposar algunes receptes senzilles i efectives per treure tot el rendiment de pocs grams de tòfona. Un simple ou ferrat amb tòfona ratllada al damunt o una mantega de tòfona per elaborar, després, un biquini són alguns exemples dels plats que ahir es van explicar. Sebastian donava alguns consells a la vegada que feia aquestes receptes que els assistents van poder olorar i també degustar.

A banda d'aquestes propostes aparentment més senzilles, com els ous ferrats, la truita de patates amb tòfona, o un pa de pessic amb nous i tòfona que van fer en quatre minuts de microones, Sebastian va elaborar una escuma de crema catalana amb tòfona i un brioix al vapor amb maionesa de tòfona, amb una mica més de complexitat.

L'objectiu era despertar la curiositat dels presents i animar-los a cuinar amb tòfona a casa. «Aproximadament amb vint grams de tòfona podem fer un sopar de festa major a casa per a quatre comensals», va assegurar Massanés, «això són entre cinc i vuit euros per persona», va afegir. «La tòfona no aporta cap valor nutricional al nostre organisme, sinó que la utilitzem principalment per l'aroma, i després pel gust, i no per atipar-nos; per tant, amb poca n'hi ha prou», va destacar.

Al llarg de la sessió els responsables del taller van donar també alguns consells per conservar el producte un cop comprat i alguns secrets per treure'n el màxim de profit. Per exemple, van recordar que la tòfona es pot conservar entre vuit i deu dies ben seca i embolicada amb paper de cuina dins d'un pot de vidre i canviar el paper cada dia, o també van explicar que es pot deixar dins d'un envàs tancat amb ous. El motiu? Que els ous agafin gust de tòfona. «Proveu-ho, que no us enganyo pas!», va exclamar Massanés. Alguns assistents van sortir del taller directes a comprar tòfona al recinte firal. «Vull provar de fer-ho a casa», assegurava una de les participants més actives al taller.



Poca presència de tòfona

La fira d'enguany, però, està marcada per la poca presència de tòfona. Ahir, únicament una parada de la dotzena que participen en la mostra oferia l'opció de comprar tòfona. La resta d'estands venien productes agroalimentaris. La temporada de tòfones d'enguany, segons els experts, no és bona, i n'hi ha menys quantitat, i, en conseqüència, és més cara. Ahir, a l'única parada que venia tòfones el preu vorejava els 800 euros el quilo. Una tòfona de 24 grams sortia, aproximadament, a 20 euros.