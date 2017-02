Saldes estrena la seva condició d'Espai amb Cel Nocturn de Qualitat

Saldes és el primer municipi de Catalunya amb zones declarades com a Espais amb un cel nocturn de qualitat, en concret la plaça de l´Espà i el mirador del Gresolet, amb una categoria d´espais amb Bona i Molt Bona qualitat del cel.

Aquest dilluns, l'Ajuntament de Saldes ha acollit un acte per donar a conèixer que aquest municipi del Berguedà sigui el primer en ser declarat Espai amb Cel Nocturn de Qualitat. L´acte ha comptat amb l´assistència de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, del diputat adjunt d´Espais Naturals, Jesús Calderer, el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font i l´alcalde de Saldes, Moisès Masanas.

Aquest distintiu certifica les condicions que permeten gaudir d'un medi natural nocturn a zones accesibles als ciutadans. L´espai amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ) és una figura de protecció derivada del Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, aprovat pel Govern de la Generalitat el 2015.

Aquesta declaració s´aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves singulars característiques, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades. La protecció ha d´anar acompanyada d´un Pla d´actuacions que inclogui la millora de l´enllumenat exterior de la zona i activitats de sensibilització ambiental i promoció del turisme sostenible al voltant de l´observació del medi natural nocturn.

Justament per tal d'aconseguir aquesta figura d´espai amb cel nocturn de qualitat, l´Ajuntament de Saldes ha hagut de presentar un pla d´actuacions, entre els quals hi ha un Pla de prevenció de contaminació lluminosa, que ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya i l´ha validat la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquest pla consta de dues parts: una diagnosi de la situació lumínica del municipi amb mesures de la qualitat del cel, i una segona amb les actuacions que cal fer sobre l´enllumenat públic per complir amb els nivells objectius.

Els punts de major qualitat del cel a Saldes donen com a resultat una foscor 30 vegades superior a la de les zones metropolitanes, que permet veure milers d´estrelles i la Via Làctia a l´estiu amb total claredat.

Pla contra la contaminació lumínica

Saldes està desplegant un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica per mantenir i millorar les seves condicions en aquest àmbit. El pla inclou una sèrie d´accions que promouen la valorització d´aquest recurs ambiental, mitjançant xerrades de personal especialitzat; activitats encaminades a promoure el coneixement del medi natural nocturn, com observacions astronòmiques, excursions nocturnes, o turisme rural; habilitació de la senyalització i la facilitat d´accés dels espais declarats; i millores de les instal·lacions d´enllumenat.

Eliminar llums contaminants

Fonts del departament de Territori o Sostenibilitat han explicat que entre les mesures que s'hi preveuen hi ha la d'aplicar tecnologia tipus LED, "sostenible amb l´entorn, de llum groguenca. Aquesta llum és la més apropiada per reduir la contaminació lumínica, i és especialment important que s´instal·li a l´entorn de les zones d´interès natural". Les mateixes fonts han indicat que les accions previstes al pla permetran "reduir la despesa energètica de l´enllumenat municipal en un 78%, eliminar el 75% de llums contaminants, i reduir en més d´un 80% la llum emesa cap al cel."

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han exposat que actualment "un terç de la població mundial no pot veure la Via Làctia. En els països occidentals, un 80% de la població dels Estats Units i un 60% dels ciutadans europeus pràcticament no poden veure les estrelles i estan en un entorn contaminat lumínicament a la nit. Aquest problema ambiental afecta no només a la visió dels estels, sinó també a la majoria d´ecosistemes naturals, on hi ha éssers vius d´activitat nocturna".

Saldes té els seus nuclis de població en una vall entre muntanyes de més de 2.300 metres d´alçada. Se situa entre el Parc Natural del Cadí-Moixeró i l´Espai d´Interès Natural Serra d´Ensija-Rasos de Peguera, i disposa d´unes condicions naturals i lumíniques privilegiades.

Un pla a nivell nacional

El departament de Territori i Sostenibilitat està preparant un Pla de Millora del Medi Natural Nocturn a Catalunya per incentivar l´estalvi energètic als municipis, la protecció de zones d´interès natural o paisatgístic, i per promoure la conscienciació ambiental en relació a l´ús de la llum artificial i els valors culturals i astronòmics associats a la qualitat del medi nocturn.