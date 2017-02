Berga dóna el tret de sortida a les obres de millora de passos de vianants a la ciutat

El pas de vianants entre el carrer de Lluís Millet i Gran Via, on s´hi està treballant.

El pas de vianants entre el carrer de Lluís Millet i Gran Via, on s´hi està treballant. Ajuntament de Berga.

L´Ajuntament de Berga i BRG Progrés han iniciat aquest dimarts al matí les obres de construcció de dues rampes de vianants a la cruïlla dels carrers Lluis Millet i Gran Via. Les obres consisteixen en l´ampliació de la vorera al pas de vianants per assegurar que el recorregut del vianant en calçada sigui el més curt possible, alhora que millorant la visibilitat i la seguretat. Al mateix temps, l'espai s'adaptarà per a millorar l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i limitacions visuals.

Està previst que les obres s'allarguin durant dues setmanes.

Paral·lelament, també s'estan duent a terme treballs d'adequació del pas de vianants que hi ha entre la residència de Sant Bernabè i el parc del Pla de l'Alemany.