Un equip de berguedans caminarà 100 km en 32 hores per una causa solidària

Comença el compte enrere. Un equip de sis berguedans es preparen per participar a la Trail Walker d'Oxfam Intermón que tindrà lloc els propers 1 i 2 d'abril. El repte? Aconseguir fer 100 quilòmetres caminant en un màxim de 32 hores. Ignasi Hierro, Toni Baños, Rafael Costa i Agustín Quesada faran el recorregut a peu. Els acompanyaran un equip de suport format per Josep Antoni Hernández Vinagre i Lluïsa Herreras.

El repte no és només esportiu. I és que una de les condicions per poder participar en aquesta caminada solidària és aportar-hi, com a mínim, un donatiu de 1.500 euros per equip que es destinaran als projectes d'Oxfam Intermón als països en desenvolupament, com el de garantir l'accés a aigua potable.

L'equip fa un més d'un mes que va impulsar la seva inscripció al certamen solidari i han vist la llum en el moment que Rotary Club Berguedà ha fet una aportació generosa per assolir la fita dels 1.500 euros. "Ens era complicat trobar els diners necessaris i hem trucat a la porta de possibles col·laboradors, però amb Rotary Club Berguedà tenim l'objectiu més a prop", han assegurat els membres de l'equip Berguedà Solidari/Rotary Club. Actualment, gràcies a l'aportació de l'entitat solidària i també de col·laboracions de particulars, estan a punt d'assolir el 60% de l'objectiu i esperen, en les properes setmanes, aconseguir-lo i si pot ser superar-lo. Tots els diners aniran destinats als projectes de la ONG.

Les persones que vulguin col·laborar per fer realitat aquest repte dels sis berguedans poden fer-ho de diverses maneres. Una és enviant un missatge de text amb el mòbil al número 28018 i amb el text TW G316, que és el dorsal de l'equip. Amb aquesta acció, per a cada SMS, es farà un donatiu d'1,20 euros. Per altra banda, a través del web de la cursa, al perfil de l'equip, es poden fer donatius de l'import que es desitgi.

L'equip ha iniciat els entrenaments per posar-se a punt per assolir els 100 quilòmetres que recorreran entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, seguint la via verda de Girona. Tot i que tots ells són esportistes i caminadors, estan entrenant conjuntament i preparant el full de ruta per seguir durant el recorregut. Alguns es coneixen des de fa temps perquè són amics o es troben en curses i caminades, d'altres no havien coincidit, però tots ells esperen assolir el repte solidari i esportiu amb èxit.