Berga pacta suspendre el judici per la font Negra per arribar a un acord

El govern de Berga i els concessionaris del berenador de la font Negra, la societat Multi Esports Juvenils SL, han acordat suspendre el judici que havia de començar aquest dilluns. La suspensió és per 60 dies. En aquest temps, les dues parts buscaran la manera d'entendre's i arribar a un acord que eviti haver de litigar als tribunals amb resultats incerts, segons ha explicat a Regió7 l'alcaldessa, Montse Venturós.

L'actual conflicte amb el concessionaris del bar, berenador i restaurant de la font Negra s'arrossega des del 2014. El 15 de setembre d'aquell any Multi Esports Juvenils, SL va demanar formalment al consistori «l'extinció de la concessió del domini públic del berenador de la font Negra, per causa imputable a l'administració per un suposat incompliment greu i injustificat per part de l'Ajuntament de les obligacions que li corresponen» segons les clàusules de la concessió. El concessionari argumentava «inactivitat» de l'Ajuntament en relació amb la concessió i així com l'incompliment de diferents clàusules que feien inviable econòmicament l'explotació del negoci que de fet ha acabat tancant.

Multi Esports Juvenils SL al·legava que a més de la inversió que hi havia hagut de fer de 530.000 euros el 2010 per reobrir el restaurant de la font Negra –tancat des del 2004–, havia hagut d'assumir despeses que creia que pertocaven al consistori. Els gestors tampoc van reeixir en la seva pretensió, el 2013, d'hipotecar-se el títol del domini públic de la font Negra per «allargar el termini d'amortització del prèstec sol·licitat amb motiu de les inversions fetes». La petició d'extinció de la concessió sobre la base de l'incompliment de l'Ajuntament feta pels concessionaris va ser desestimada pel consistori el juliol del 2015. Per la seva banda, l'Ajuntament deia que complia, que ja havia pagat el que la concessió preveia i, en canvi, retreia als gestors haver fet obres sense haver demanat els preceptius permisos, segons consta a l'informe del cas.

La desestimació de la petició d'extinció de la concessió per incompliment del consistori, la va avalar al seu dia la comissió juridicoassessora de la Generalitat. Tanmateix, l'ens posava de manifest que hi havia hagut incompliments en la concessió tant per part del consistori berguedà com per part dels mateixos concessionaris.

La darrera reclamació del concessionari al consistori és que aquest li aboni 500.000 euros per la inversió feta. I pels diners que el contracte de la concessió diu que hauria de pagar el consistori si l'extinció de la concessió fos per incompliments de l'Ajuntament.

L'alcaldessa de Berga s'ha mostrat partidària d'arribar a un pacte extrajudicial per resoldre aquest afer «fora dels tribunals». Ha explicat que properament es farà una trobada amb els advocats de les dues parts a la qual es convidarà els representants dels grups municipals. Venturós ha explicat que hi ha «mancances en el document inicial» del contracte de la concessió. Caldrà aclarir si «les condicions contractuals s'ajusten a la realitat». Venturós ha dit que el consistori, amb una mala situació econòmica, «no podria assumir cap de les sentències judicials» dels processos en què està embrancat. La dirigent s'ha mostrat esperançada d'arribar a una entesa.

Per la seva banda, el portaveu de la concessionària s'ha negat a fer declaracions d'aquest tema.