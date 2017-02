La fiscalia s'oposa a la suspensió de la pena de presó a Sergi Rodríguez 'Teti'

La fiscalia vol que el jove berguedà condemnat per agredir un regidor del PP de Berga durant la Patum de l'any 2012 compleixi la condemna que se li va imposar el setembre de l'any passat i, per tant, ingressi un any a la presó. Inicialment, la fiscalia demanava quatre anys de presó per Sergi Rodríguez, conegut amb el sobrenom de 'Teti', però finalment durant el judici el ministeri fiscal i l'acusació van rebaixar la petició a un any de presó, d'acord amb el nou Codi Penal i amb la gravetat dels fets. El jove, sense antecedents, es pot salvar de la presó si la fiscalia no s'hi oposa, però el ministeri ha mostrat la seva disconformitat. El pròxim 23 de maig hi ha fixada una vista a l'Audiència de Barcelona, on fiscalia, acusació i defensa s'hauran de pronunciar.

El jove berguedà va ser condemnat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, després que el 2012, durant el Passacarrers de la Patum, donés un suposat calbot a Joan Antoni López Noguera, regidor en aquells moments del Partit Popular a l'Ajuntament de Berga. Per aquests fets, primer qualificats de falta, tot i que després considerats com a delicte, es van demanar inicialment quatre anys i nou mesos de presó per al jove berguedà, així com una multa de 3.600 euros.

Finalment però, la fiscalia i l'acusació van rebaixar la petició de pena a un any de presó i al pagament d'una multa de 1.080 euros. Durant el judici, el jove va negar haver agredit a López Noguera, mentre que l'edil va assegurar que va rebre "un cop de puny al cap". Malgrat que no va reconèixer qui li va donar, un testimoni col·laborador del cordó de seguretat va indicar que va veure una "mà que s'alçava" i que, en girar-se, es va trobar l'acusat.

Ara, la fiscalia ha demanat que, malgrat que el jove no té antecedents i, per tant, es podria salvar d'ingressar a la presó, no se suspengui la pena i compleixi la condemna. De la seva banda, l'acusació particular assistirà a la vista del proper 23 de maig, tot i que el regidor ha admès a l'ACN que ja havia donat el cas per tancat.



"La sentència de la vergonya"



Des del Grup de Suport al Teti han emès un comunicat on critiquen que vuit mesos després d'haver-se dictat el que anomenen "la sentència de la vergonya", la fiscalia, "en el seu enèsim intent de buscar caps de turc per posar fre a l'independentisme", sol·licita a través d'una nota manuscrita que Sergi Rodríguez entri a presó.

Segons el col·lectiu, l'entrada a presó de Rodríguez respon a un "escarment", i denota la "preocupació" de la fiscalia per l'augment de l'independentisme "combatiu i de classe". A més, també qualifiquen el compliment de la pena de presó com una "venjança" per part de la fiscalia i un "càstig exemplar".

Des del Grup de Suport del Teti adverteixen que la petició d'ingrés a presó que ha fet la fiscalia "no fa altra cosa que evidenciar que l'estat espanyol se sap vençut en la lluita contra la dignitat d'aquest poble". I afegeixen que "les últimes cuades del monstre evidencien que està a punt de morir".

El grup acaba el comunicat animant a tothom a estar atents a les diferents convocatòries de suport al Sergi Rodríguez i alerten que no deixaran que s'empresoni el seu company ni tampoc restaran "de braços creuats" esperant que l'empresonin.