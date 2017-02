El grup de suport a Sergi Rodríguez 'Teti' denuncia que la fiscalia vol que vagi a presó

El grup de suport a Sergi Rodríguez Teti, el berguedà, condemnat a un any de presó el setembre pasat per haver agredit al regidor del PP Joan Antoni López Noguera durant una passada de la Patum del 7 de juny del 2012, ha denunciat aquest dijous que la fiscalia demana el seu ingrés a presó malgrat que no té antecedents i la pena és inferior a dos anys.

Representants d'aquests grup han anunciat aquest dijous que iniciaran una campanya per evitar que en Teti hagi d'ingressar a la presó en una compareixença sense preguntes que han fet a la plaça de Sant Pere de Berga en presència del propi Sergi Rodríguez.

El portaveus del grup han exposat que "ara, després de 8 mesos d'haver-se dictat la Sentència de la vergonya, la fiscalia, en el seu enèsim intent de buscar caps de turc per posar fre a l'independentisme, sol·licita que el Teti ingressi a presó" . Han informat que en el seu escrit, la fiscalia "amb una nota manuscrita,digna tant pel contingut com per la forma d'èpoques passades, manifesta que malgrat reunir els requisits legalment establerts per deixar en suspensió la pena, l'acció i sobretot l'entorn social del Teti, fan que hagi d'ingressar a presó per a fer d'escarment". HI han afegit que "on diu entorn social, vol dir Berga, municipi governat per la CUP i amb una marcada trajectòria dels moviments socials. Vol dir entorn independentista". Segons els portaveus del grup que han llegut aquest document "això denota que la preocupació de Fiscalia no és cap altre que l'augment de l'independentisme combatiu i de classe. Vol dir la plasmació de la dignitat d'un poble que se sap lliure, i que no s'aturarà malgrat ens acusin, ens jutgin o ens empresonin.On diu que ha de complir la pena de presó, vol dir venjança, vol dir càstig exemplar".



El grup de suport ha advertit que "la petició d'ingrés a presó de fiscalia no fa altra cosa que evidenciar que l'Estat espanyol, presó de pobles, se sap vençut en la lluita contra la dignitat d'aquest poble. Se sap vençut en la lluita contra l'independentisme. Les últimes cuades del monstre evidencien que està a punt de morir. I per tot això diem, que no ens fan por. El poble treballador català ha pres la humil decisió de no retrocedir". Han conclòs que "no deixarem que empresonin el nostre amic i company de militància; no deixarem que ens amenacin, com tampoc restarem de braços creuats esperant que l'empresonin".



Tal i com va informar aquest diari al seu dia, l'Audiència de Barcelona va condemnar el setembre passat al jove berguedà a un any de presó. La sentència va concloure que Sergi Rodríguez " va agredir" al regidor López "propinant-li un fort cop" per bé que no li va causar cap lesió. Per aquesta raó li va imposar una pena mínima d'un any de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat que és la mateixa que havia demanat el fiscal al final del judici. També se'l va condemnar apagar un multa de 1.080 euros. Normalment quan es tracta de persones sense antecedents i amb penes inferiors a un any no han d'ingressar a presó