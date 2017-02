El Berguedà invertirà 1,9 milions per recuperar edificis públics del patrimoni industrial

Quatre municipis del Berguedà (Gironella, Puig-reig, la Pobla de Lillet i la Nou de Berguedà) invertiran 1,9 milions d'euros sengles projectes de recuperació d'edificis històrics singulars d'ús industrial i la integració d'espais naturals de l'entorn del riu Llobregat. El Govern de la Generalitat cofinança aquestes actuacions al 50% amb 975.950 euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional Feder (Feder).

La consellera de Governació Meritxell Borràs juntament amb el president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Gironella, David Font, el de Puig-reig, Josep Maria Altarriba i el de la Pobla Vicenç Linares, han informat d'aquest projecte aquest divendres a les roques del Pont Vell de Gironella davant mateix d'un dels espais on s'actuarà: l'antiga colònia de cal Metre.

El projecte "Valorització del patrimoni industrial del Berguedà" es desenvoluparà fins a final del 2019. Les accions que s'hi preveuen són la reconstrucció del teatre de Viladomiu Nou (Gironella), la rehabilitació de la Torre Nova de cal Pons (Puig-reig) per a ús polivalent, la rehabilitació de l'edifici del xalet del Catllaràs, un projecte d'implementació de codis QR al llarg d'un circuit a la Nou de Berguedà, la integració de l'antiga colònia de cal Metre dins del teixit urbà de Gironella i la creació d'una ruta de l'Aigua del Llobregat. Els ajuntaments que se'n beneficiaran hauran de completar l'altra 50% del cost de les actuacions que volen desenvolupar

Un dels projectes més ben valorats

La proposta Valorització del patrimoni industrial del Berguedà "ha estat un dels projectes més ben valorats" pel jurat que ha decidit a quines iniciatives s'atorgaven part dels 45 milions d'euros d'ajudes dels fons Feder que li pertoquen a Catalunya. Així ho assegurat la consellera Meritxell Borràs a Gironella. Per aquest motiu "haver fet la feina ben feta" ha volgut felicitar als polítics i també als tècnics que han plantejat aquesta iniciativa. La consellera de Governació també ha volgut destacar el fet que el Govern català destina una part dels fons Feder al desenvolupament dels ens locals una cosa que no és habitual ha assegurat

Aposta decidida per recuperar el patrimoni industrial

El Consell Comarcal del Berguedà s'ha proposat treballar per fer possible la recuperació del patrimoni públic industrial de la comarca tal i com ha destacat el president comarcal David Font. Ha recordat que a la comarca "tenim quelcom únic" com és la concentració de 18 colònies en 20 quilòmetres del riu Llobregat. Rebre prop d'un milió d'euros de les ajudes Feder "és com aigua beneïda" que permetrà actuar en diferents edificis històrics singulars al sud i al nord de la comarca. El dirigent berguedà ha dit que aquestes accions seran importants però ha recordat que no són les úniques perquè l'ens comarcal també impulsa les visites d'escolars a elements patrimonials del Berguedà o que treballa de bracet amb les iniciatives privades de les colònies per potenciar-les. De cara al futur ha dit que altres reptes són "flexibilitzar" algunes de les "cotilles" que imposa en determinats espais el Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat que data del 2007, potenciar el grup de treball d'aquests nuclis fabrils o seguir treballant en al Xarxa de Turisme Industrial i apostar pel turisme familiar també en aquest àmbit.

En relació al fet que hi hagi ajuntaments que tenen colònies industrials als seus termes i no s'han presentat a aquesta convocatòria d'ajudes del Feder a la que s'hi podien acollir tots els municipis, David Font ha dit que "se'ls hauria de demanar a ells perquè no ho han fet". Ha explicat que era una convocatòria oberta als 31 municipis de la comarca i durant el darrer any s'han fet reunions per concretar els projectes que s'hi presentaven i cada municipi ha actuat d'acord amb els seus interessos.

Puig-Reig demana més ajudes

L'alcalde Puig-reig Josep Maria Altarriba ha agraït a la Generalitat l'ajuda dels fons Feder. Amb tot ha fet una crida a rebre'n més perquè hi ha nuclis fabrils que "cauen a trossos i e necessiten recursos de totes bandes". Altarriba ha recordat que en el seu dia les colònies van ser els pilars del desenvolupament industrial del Berguedà però actualment "el manteniment d'aquest espais és un ròssec" per als ajuntaments que ho han d'assumir. En el cas de Puig-reig, aquesta circumstància se'ls fa especialment feixuga perquè dels 9 nuclis de població 7 són colònies. I algunes estan en molt mal estat com parts de cal Riera o de cal Vidal. Malgrat que hi ha iniciatives privades que les dinamitzen hi ha molta feina per fer. "Cal recuperar" aquest patrimoni ha reclamat l'alcalde de Puig-reig "perquè forma part de la nostra història".

Una joia "oblidada" al Catllaràs

Una de les actuacions que es podran dur a terme amb les ajudes Feder és la rehabilitació de l'edifici del Xalet del Catllaràs obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. L'alcalde de la Pobla de Lillet Vicenç Linares n'està molt cofoi. "Gràcies al Consell Comarcal per recordar-se d'una joia oblidada al Catllaràs". El dirigent poblatà ha recordat que "hem lluitat molt de temps per recuperar aquest patrimoni" i fins i tot van aconseguir diners per fer una primera intervenció per evitar que es continués malmetent i també recuperar l'escala d'accés original a l'edifici. Ara s'hi podrà tornar a actuar i ho agraït també a la Generalitat.