Cercs instaura una nou programa de premis per a estudiants

Els Premis per a estudiants del Municipi de Cercs s´han creat per tal d´adquirir un reconeixement, tant públic com privat, dels estudiants del municipi que, pel seu continuat esforç i afany de superació, hagin destacat especialment en els seus resultats acadèmics, de manera que es facin notoris valors com l´esforç, el mèrit i la excel·lència. Però no només això, ja que aquest reconeixement vol anar més enllà i donar valor també, al compromís social que aquests estudiants hagin adquirit pertanyent a entitats de caire altruista.

L´Ajuntament de Cercs informa que aquest premis, destinats a estudiants en diferents etapes formatives, seran de caire econòmic, que la seva periodicitat serà anual i que tindran caràcter voluntari i eventual. A més, l´ajuntament vol destacar que els estudiants premiats rebran

també un reconeixement públic.

Tenen dret a accedir als premis , els estudiants empadronats al Municipi de Cercs, que estiguin cursant o hagin cursat algun tipus de formació reglada, ja sigui primària, secundària obligatòria, secundaria no obligatòria, formació professional o estudis universitaris.

Altres requisits son que l´estudiant hagi finalitzat els estudis amb una nota mitjana no inferior a notable, que no hagi suspès cap assignatura i que tant ell com els seus tutors legals estiguin al corrent de les obligacions tributàries. A més, l´estudiant o els seus tutors legals hauran de

presentar el formulari que l´Ajuntament de Cercs posarà a disposició de tal finalitat i caldrà que presentin l´expedient acadèmic, emès pel centre on s´hagin cursat els estudis.