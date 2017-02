Del Berguedà al Marroc en quatre Pandes

No hi ha res impossible, o pràcticament res. Així de clar ho tenen els membres dels quatre equips berguedans que d'aquí a pocs dies iniciaran un repte que esperen aconseguir. Si més no, ho intentaran. Són els vuit participants del Berguedà (set berguedans i un manresà, tal com matisen ells) que participaran a l'edició d'enguany –la novena– de la Panda Raid que se celebrarà del 4 a l'11 de març.

Més de 300 equips, amb dos integrants a cada vehicle, hauran de travessar el Marroc (uns 5.000 quilòmetres) en set etapes. L'únic requisit és fer-ho amb un Panda i en aquest cas, el més important no és la velocitat ni el temps, sinó arribar a la meta. La competició posa a prova les capacitats físiques i mentals dels equips. Les noves tecnologies i els GPS passen a la història durant una setmana i els participants únicament poden utilitzar una brúixola i el llibre de ruta facilitat per l'organització per orientar-se, eines que, sumades a la seva intuïció, els han de servir per superar el repte.

Els equips, formats per Marc Rial i Arnau Colillas, Josep Maria Guilanyà i Xavier Vall, Joan Lluís Brau i Isaac Gonfaus, i Lluís Torrascasana i Jordi Vilà, preparen el seu vehicle contra rellotge per poder recórrer el Marroc amb garanties. La competició es disputa entre equips de dues persones, però ells han decidit fer el viatge en grup: són els Panda amb tomàquet. «Cada equip hi participa de manera individual, amb la seva puntuació, però nosaltres intentarem esperar-nos i donar-nos suport i fer junts els trams lliures, fora de la competició», han explicat a Berguedà Setmanal. El seu objectiu és viure una experiència diferent a bord d'un Panda que han preparat per a l'ocasió. Dos d'aquests equips berguedans viatjaran amb un Fiat Panda 4x4, mentre que els altres dos ho faran amb un Seat Marbella 4x2, dos dels vehicles permesos a la competició. Alguns ja tenien el cotxe i altres l'han adquirit i adequat per participar-hi.

Dos d'ells, però, no són nous en aquesta aventura. Els joves Marc Rial i Arnau Colillas ja hi van participar en la darrera edició. De fet, han estat ells els que han engrescat la resta a afegir-s'hi i a fer la competició. Rial i Colillas asseguren que la seva primera experiència a la Panda Raid va ser molt positiva. És per això que repeteixen, amb la voluntat de millorar en alguns aspectes. «Hem fet canvis en els instruments de navegació i també hem reforçat la suspensió del cotxe», han explicat.



L'expedició berguedana està formada per persones de diversos perfils, edats i professions diferents: estudiants, un pagès, un mecànic, un comercial, un instal·lador, un bomber i un treballador de la construcció d'entre 21 i 47 anys. Alguns es coneixien, i altres han coincidit pel camí perquè comparteixen inquietuds.



Inscripció solidària

Formar part d'aquesta cursa pel Marroc comporta unes despeses importants. A banda de les habituals i de posar a punt els vehicles o d'adquirir-los, si fa falta, cal fer efectiva una inscripció d'uns 2.000 euros. Una part dels diners que recull l'organització es destinen, cada any, a un projecte social al territori. Enguany, es preveu la construcció d'una escola al Marroc.

Els participants han buscat la manera de finançar una part d'aquesta aventura amb patrocinadors i col·laboradors. S'ho prenen com unes vacances del tot originals, un recorregut pel desert amb amics durant uns dies.