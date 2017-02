Ramon Minoives, nou president de la Penya Boletaire de Berga

El berguedà Ramon Minoves és el nou president de la Penya Boletaire de Berga. El regidor del grup municipal de CiU a l'oposició agafa el relleu de Jesús Perarnau que en el seu dia ja havia expressat la seva voluntat de retirar-se per raons de salut. Minoves va ser escollit en una assemblea de socis celebrada divendres a la nit. Segons ha explicat a Regió7 va ser votat per unamimitat per assumir aquest càrrec. D'aquesta manera als seus 49 anys es converteix en un dels presidents més joves que ha tingut en les darreres dècades aquest veterana entitat.

En declaracions a aquest diari ha explicat que assumir aquesta responsabilitat "és tot un repte". Fins ara Minoves havia col·laborat en les activitats que munta la Penya com un soci més. Entre les feines que haurà d'abordar a partir d'ara en primer lloc hi ha la de muntar una nova junta. També ha expressat la seva voluntat de "modernitzar les estructures de la Penya i fer-hi una posada al dia" a més de treballar per "fer-hi entrar gent jove" aixi com també dones i treballar per la paritat dins de l'entitat.

Ramon Minoves s'ha declarat il·lusionat per aquesta nova tasca i fent broma ha dit que "menys fer sortir bolets ho podem fer tot" com a mostra del nou tarannà que vol que tingui la entitat. La Penya Boletaire es coneguda per organitzar els concurs de bolets que organitza a l'octubre al pla de Puigventós. A més col·labora en diferents festes i celebracions que es realitzen a Berga