La comparseria de la Patum inicia el procés per redactar noves normes

Berga ha començat a treballar per tal que la comparseria de la Patum es doti d'uns reglaments interns participatius i democràtics que hauran d'entrar en vigor abans de la celebració de la festa d'enguany, el 14 de juny. Abans del maig també es preveu que les colles facin la ratificació per votació dels caps. Els nous reglaments seran votats per cada colla amb la plantilla que n'havia format part la darrera Patum, que va ser el setembre passat, amb motiu del Centenari de Queralt. I hauran de ser aprovats almenys per dos terços dels membres titulars.

D'aquesta manera es comença a materialitzar el que es va acordar al seu dia per posar remei a la crisi oberta al si de la colla dels plens arran de l'expulsió de tres del seus membres que havien demanat justament més obertura de la colla i més debat intern. Aquest fet va marcar el punt d'inflexió que ha conduït a la situació de canvis actual en el funcionament intern de les colles perquè sigui més obert i transparent.

Aquest divendres es va reunir el patronat de la festa de forma extraordinària, tot i que la convocatòria no es va fer pública com era costum fins ara. Anit, el govern va informar dels acords que s'havien pres a través d'un comunicat.

A la reunió de divendres, que es va allargar més de tres hores, es van acordar, per unanimitat dels presents, els requisits mínims que hauran de tenir en compte els membres de les colles a l'hora de redactar els seus reglaments o adaptar els que ja tinguin. Per exemple, fan referència als drets i deures dels membres de les comparses. Els caps de colla hauran de ser escollits per majoria absoluta del 50% més un vot dels membres titulars de la comparsa. La majoria absoluta també serà necessària per decidir els nous membres d'una comparsa. L'expulsió d'algú de la colla s'haurà de decidir per votació i amb el suport de dos terços dels membres de la colla. Els membres de les colles tindran dret a demanar explicacions i a rebre-les sobre com gestiona el cap la colla.

Aquests mínims que hauran d'incoporar els reglaments també recullen que les comparses es regiran «per criteris universals a l'hora de l'acceptació dels seus nous membres». Podran optar a formar-ne part «totes les persones que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en la finalitat de la comparsa, sense prejudici de gènere, religió, procedència, identitat sexual o qualsevol altra condició», detalla el comunicat.



Suport municipal

La regidora de la Patum, Mònica Garcia, ha explicat a Regió7 que, a partir d'aquest dilluns, la tècnica de participació de l'Ajuntament de Berga començarà a treballar amb els respectius caps de colla en la redacció d'aquests nous reglaments. El calendari per fer aquest procés és el següent: del 20 de febrer al 31 de març es faran les reunions de les colles amb la comissió de redacció dels reglaments, «amb independència de la tasca de debat i redacció que cada comparsa faci pel seu propi compte». El 7 d'abril és la data màxima per haver aprovat internament el reglament de règim intern de cada comparsa.El 21 d'abril se celebrarà un patronat extraordinari on s'aprovaran aquests reglaments. I abans del mes de maig es farà la ratificació extraordinària dels caps de colla de totes les comparses per part dels membres titulars de la comparsa a la Patum del setembre del 2016.