Cercs converteix en un magatzem de fusta el frustrat polígon de la Consolació

L'Ajuntament de Cercs ha trobat una utilitat al que havia de ser el polígon industrial de la Consolació. Es tracta d'un espai de 20.000 metres quadrats enganxat a la C-16 en el qual al seu dia es van invertir 1,8 milions d'euros provinents de diferents ajudes d'administracions públiques perquè s'hi instal·lés el centre de serveis al sud d'Europa de l'empresa índia Jindal. La firma no hi va arribar mai. Ni aquesta ni cap altra. Per ara.

Tanmateix, de moment el consistori local ha aconseguit que aquest espai erm on es va enterrar una important quantitat de diners dels contribuents serveixi per a alguna cosa. En concret s'ha convertit en un magatzem de fusta a l'aire lliure. L'esplanada ha esdevingut un espai de reserva de la fusta de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, de la qual Cercs forma part. Aquesta entitat té dos punts on s'emmagatzema la fusta abans de convertir-la en estella perquè s'assequi: a Saldes i a Cercs. Un cop seca, s'estella per tal de subministrar-la en les condicions òptimes per ser cremada a les calderes de diferents equipaments municipals dels ajuntaments que en formen part: Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, la Pobla de Lillet i Saldes.

Perquè l'estella de fusta cremi ha d'estar «a menys del 25% d'humitat, i a partir d'aquí es pot estellar», ha explicat a Regió7 Jesús Calderer, l'alcalde de Cercs. De manera que l'espai acumula metres i metres cúbics de fusta perquè es vagi assecant fins que li arriba l'hora d'estellar-la. «D'aquesta manera hem donat utilitat a un espai que no en tenia», ha indicat l'alcalde de Cercs.



Cap empresa interessada

El cert és que, malgrat que el consistori ha intentat trobar empreses que es volguessin instal·lar a l'esplanada de la Consolació, fins ara no se n'ha sortit. «No hem trobat ningú, cap empresa interessada a ocupar» el que havia de ser el polígon de la Consolació. Jesús Calderer està convençut que aquest espai «segueix sent un punt molt important» i atractiu per a les empreses ja que està ben comunicat, enganxat físicament a la carretera C-16 i amb abundància d'aigua. L'alcalde ha aclarit que si hi hagués alguna indústria interessada a instal·lar-s'hi se'n trauria immediatament la fusta. Aquest és el compromís contret amb la Mancomunitat.

La cessió de l'espai de l'àrea de la Consolació és una aportació que fa gratuïtament el consistori de Cercs a la Mancomunitat de Municipis per a la Biomassa «amb la voluntat de col·laborar-hi» com fan la resta de membres de l'entitat.

L'empresa Jindal Aceros Inoxidables SL havia d'invertir 28,8 milions d'euros i crear 40 llocs de treball a Cercs. El consistori local, amb el suport de la Generalitat, hi va arribar a subscriure un conveni i dirigents locals i catalans van viatjar fins a la seu de l'empresa índia. Era el 2008 i l'activitat s'havia d'iniciar abans de dos anys. L'Ajuntament va aconseguir 1,8 milions d'euros d'ajudes públiques dels fons Miner per a la reactivació de zones mineres, Fons per al Desenvolupament Regional (Feder) i també de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana Acció 10 de la Generalitat. Els diners van servir per crear una esplanada d'ús industrial a l'àrea de la Consolació. Els 20.000 metres quadrats de terreny de titularitat municipal es van cedir a Jindal perquè hi fes la seva fàbrica. No ho va fer. Ara, la zona és plena de fusta.