L'Ajuntament de Berga signa amb Elecnor el contracte per renovar l'enllumenat públic

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha signat aquest dilluns el contracte de subministrament i instal·lació de lluminàries per la millora de l´eficiència energètica de l´enllumenat públic de la ciutat.

El contracte té un cost de 1.682.424,12 euros per l´Ajuntament de Berga. Fonts municipals han indicat que, Elecnor ha ofert dur a terme treballs addicionals i sense càrrec per l´Ajuntament per un valor de 750.000,00 euros, de manera que l'import de la inversió total serà de 2.432.424,12 euros.

Fonts municipals han informat que aquesta obra es finançarà gràcies a l´obtenció del crèdit atorgat per l´IDAE per la totalitat del valor de l´obra (1.682.424,12 euros) amb un interès del 0% i a retornar en 10 anys, "que s´espera poder pagar amb escreix amb els estalvis econòmics obtinguts amb el canvi de les lluminàries" han indicat fonts municipals. Hi han afegit que està previst que les obres s´iniciïn en un termini màxim d´un mes a comptar a partir d´avui i que s´allarguin fins a 4 mesos i mig.

Fonts municipals han explicat que el contracte "ha de permetre la instal·lació de noves lluminàries tipus LED així com també la millora d´una part de les existents. Actualment Berga compta amb 3.434 punts de llum distribuïts en 65 quadres de control amb una potència total instal·lada de 400,65kW".

En el seu dia, el consistori va fer una auditoria energètica que va palesar que el consum energètic era de 1.986.151,60 kWh (Kilowatts hora). Fonts mucnicipals han idnicat que "una vegada renovades les lluminàries, el consum serà de 468.744,12 kWh amb un estalvi energètic de 1.517.407,48 kWh". Aquesta xifra representa una reducció de les emissions de CO2 a l´atmosfera de 376,32 Tones a l´any; "es a dir, una reducció d´emissions del 76,40% que contribuiran de forma notable a fer una mica més sostenible el planeta".

Un cop realitzat el canvi per llums LED l´Ajuntament de Berga "tindrà un estalvi econòmic estimat d´uns 225.668 euros l´any, variable en funció de l´evolució dels preus de l´energia"