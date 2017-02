Formen joves com a cuiners i cambrers per cobrir la demanda

Un total de 24 joves han iniciat els cursos de cuiner i cambrer de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, dins el programa de Joves per l'Ocupació. La comarca aposta per formar en aquests dos oficis «ja que hi ha moltes demandes laborals en el sector de l'hostaleria, on les ofertes de feina de cuiner són de difícil cobertura i en les feines de cambrer hi ha molta rotació de personal». Aquestes circumstàncies fan que els joves «tinguin un elevat percentatge de possibilitats d'accedir al món laboral. Moltes vegades aquestes són les primeres feines que molts dels joves desenvolupen», han exposat fonts de l'Agència de Desenvolupamet del Berguedà.

Aquest projecte té dos objectius principals: la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu dels joves. Per aquest motiu a tots els aprenents que no tinguin l'ESO «se'ls facilita que puguin obtenir el títol d'ESO a través de l'escola d'adults de Berga». Durant el període de formació, els joves reben un incentiu de 150 euros mensuals, «sempre que compleixin amb el percentatge d'assistència estipulat, i es potencia així la seva participació» als cursos.

El programa Joves per l'Ocupació està subvencionat pel Servei d'Ocupació i cofinançat pel fons social Europeu. S'ofereix formació, pràctiques i contractació a joves d'entre 16 a 25 anys.