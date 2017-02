La federació recorre la sentència del Tossalet i el govern busca l'acord

La Federació Catalana de Natació (FCN) ha recorregut la sentència del jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona que va desestimar el recurs que aquesta entitat va interposar el gener del 2015 perquè l'Ajuntament el compenses per les pèrdues econòmiques derivades de la concessió de la piscina municipal coberta del Tossalet, tal com va informar aquest diari. Fonts de la FCN han confirmat a Regió7 que han presentat recurs contra aquesta decisió judicial.

Els concessionaris de les instal-lacions municipals esportives del Tossalet volen deixar una concessió que els provoca pèrdudes cada any. Per aconseguir-ho el 2015 en van iniciar el procediment administratiu. La FCN al·lega que s'ha trencat l'equilibri econòmic i financer de la concessió. L'entitat argumenta que quan una administració pública fa la concessió d'una instal·lació ha d'assegurar que el concessionari es podrà guanyar la vida. En el seu dia, el 2015, la FCN va demanar al consistori que li reconegués que s'havia trencat aquest equilibri economicofinancer. L'Ajuntament ho va rebutjar.

Per això, la FCN ho ha demanat als tribunals, que en aquesta primera sentència també l'hi han denegat. El concessionari al·lega que el consistori ha donat llicències per a altres centres esportius que li són competència, també per l'increment de l'IVA i pels efectes de la crisi. La sentència que ara ha recorregut la FCN diu que el fet que l'IVA hagi pujat o que s'hagin obert altres centres esportius no és imputable al consistori. I recull que és la FCN, en aquest cas, qui ha d'assumir el risc empresarial inherent d'un negoci i saber que pot tenir competència.

En declaracions a Regió7, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat que han mantingut trobades amb els representants de la FCN. L'objectiu «és buscar la manera efectiva que ells puguin deixar la concessió» i alhora que Berga mantingui el servei. L'alcaldessa ha raonat que ja saben que la FCN vol marxar, «fa molt temps que ho demanen». Per aquest motiu la prioritat de l'executiu és «desfer la concessió amistosament» i evitar que aquest cas acabi judicialitzant-se com altres concessions municipals. La manera d'aconseguir l'acord encara no se sap, tot i que el govern ha redactat uns plecs tècnics nous per fer la nova concessió quan s'escaigui. El govern sosté que la concessionària no pot abandonar la concessió si no és per causes justificades. L'alcaldessa confia que es pugui arribar a una entesa.

Per la seva banda, els dos principals partits de l'oposició, CiU i ERC, han instat l'executiu de la CUP a negociar amb la FCN. Els seus respectius portaveus, Antoni Biarnés i Ermínia Altarriba, consideren que una solució pactada és la millor manera de treure de l'atzucac l'actual concessió del Tossalet.