Berga formarà 350 joves de 7 instituts de la comarca en temes de seguretat viària

L´obra estava pendent perquè calia posar uns semàfors per regular el trànsit a l´antiga C-1411

La cuinera berguedana és a la recta final del Premi Promeses de l'alta cuina per obtenir una beca...

Les obres per import d'1,6 milions d'euros serviran per canviar 3.434 punts de llum per LED