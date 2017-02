Olvan busca finançament per acabar l'edifici de Rocarodona en perdre un ajut de 250.000 euros

L'equip de govern de CiU d'Olvan està buscant finançament per completar l'edifici de serveis de l'inacabat polígon de Rocarodona. L'executiu ha perdut una ajuda del Govern que no l'ha autoritzat a canviar el destí de 250.000 euros de subvenció concedits el mandat passat per fer una altra obra. La falta de finançament ha impedit completar l'edifici de Rocarodona en els terminis previstos per l'executiu. Per tant, el trasllat de l'oficina comarcal del DAR, ubicada a Berga, previst per a principi d'aquest 2017, s'ha endarrerit fins a final d'any.

L'executiu comptava pagar l'acabament de l'edifici amb una subvenció de 250.000 euros que la Generalitat havia atorgat al seu dia al consistori olvanès. Es va concedir per fer el centre cívic de Cal Rosal, en l'anterior mandat. Aquesta obra no es va fer. I l'executiu actual va voler aprofitar l'ajuda per acabar l'edifici de serveis. Va demanar el preceptiu permís a la Generalitat per canviar la finalitat de l'ajuda. Tanmateix, el departament de Governació no l'ha autoritzat a fer el canvi de partida d'aquesta subvenció, segons ha admès a Regió7 Martí Orriols, alcalde d'Olvan. Aquesta ajuda estava condicionada al fet que les obres a què es destinés es duguessin a terme abans del 31 de desembre del 2016. Com que això no ha passat, el consistori s'ha quedat sense l'ajuda. «S'ha perdut», ha admès l'alcalde d'Olvan. Per aquest motiu, ara l'executiu està buscant la manera d'aconseguir aquests 250.000 euros, possiblement a través de la Diputació, ha explicat el batlle olvanès.

Malgrat aquest atzucac, l'alcalde Martí Orriols s'ha mostrat convençut que aconseguiran els diners que els falten i que podran dur a terme les obres. Calcula que els treballs estaran acabats a final d'aquest any. I que l'immoble estarà llest per acollir l'oficina comarcal del departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat tal com tenen acordat amb la Generalitat (vegeu Regió7 del 8 d'agost del 2016) . També ha d'acollir els serveis dels agents rurals i forestals. En aquest sentit, fonts del departament d'Agricultura han confirmat que la seva intenció continua sent traslladar-s'hi tot i que sigui més tard del que es preveia.

Tal com va avançar aquest diari al seu dia, l'Ajuntament d'Olvan ha ofert a la Generalitat l'ús de l'edifici de serveis de Rocarodona gratuïtament per un període de cinc anys perquè hi traslladi els serveis dels agents rurals i forestals i l'oficina del DAR, que ara ocupen dos edificis a Berga. L'oficina comarcal és en un pis a la carretera de Solsona i «presenta problemes d'accessibilitat», segons va evidenciar al seu dia el director dels serveis territorials del DAR Ramon Lletjós. Un cop Olvan els va fer aquesta oferta, el Govern ho va comunicar a l'Ajuntament de Berga, que no va poder oferir un local en les mateixes condicions.