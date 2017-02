La qualitat de les carrosses marca la rua de Berga

Berga ha demostrat aquesta tarda que té arrelat l'esperit del Carnaval i la qualitat de les carrosses i les disfresses dels grups participants ha marcat la rua d'aquest any. Per agilitzar el recorregut, el tret de sortida s'ha fet davant de la residència d'àvis del carrer del Roser i la rua ha anat desfilant fins al passeig de la Indústria. Un total de 26 grups s'han inscrit aquest any al Carnaval de Berga.