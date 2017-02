Puig-reig reclama l'ajuda del Feder per poder continuar les obres del teatre de l'Ametlla

L'Ajuntament de Puig-reig ha reclamat al Govern l'ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) que havia demanat per tirar endavant una nova fase del teatre de l'Ametlla de Merola. Tot i que inicialment era previst que hi hauria una quantitat de diners per a aquest projecte, finalment la proposta no ha estat inclosa en la resolució inicial dins de la partida pressupostària que el Govern ha repartit al Berguedà. Tal com ja ha explicat aquest diari, de moment hi haurà finançament per a sis projectes, entre els quals, a Puig-reig, hi ha el de rehabilitació de la Torre Nova de Cal Pons per a ús polivalent, però no el projecte del teatre, llargament reivindicat.

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha explicat a Regió7 que no els han donat els motius pels quals no s'ha inclòs el projecte del teatre de l'Ametlla de Merola dins del conjunt d'actuacions subvencionades a la comarca, però ha assegurat que faran tot el possible per aconseguir els diners per tirar endavant una fase més d'actuació a l'equipament cultural de la colònia puig-reigenca. De fet, Altarriba, ha explicat que des que es va fer pública la resolució inicial, el dijous 16 de febrer, es va posar en contacte amb els responsables del govern que gestionen aquestes subvencions per intentar trobar-hi una solució.

L'alcalde ha anunciat que s'ha redactat un plec d'al·legacions per presentar-lo abans que finalitzi el termini, aquesta setmana entrant. «El govern de Puig-reig hem posat fil a l'agulla per aconseguir que no es perdi aquesta partida pressupostària per a un projecte important com és el de la millora del teatre de l'Ametlla», ha assegurat. «No ens hem quedat de braços plegats i esperem que hi hagi un bon final pel que fa a aquesta qüestió», ha afegit. Tot i que no hi ha res en ferm, Altarriba ha avançat que les sensacions «són bones» i creu que «finalment el projecte podrà incloure's amb la resta d'iniciatives que s'han presentat des del Berguedà». La resolució definitiva es farà efectiva després d'estudiar les al·legacions presentades.



Una fase important

Tot i que el projecte per continuar les millores que necessita el teatre és molt ampli, aquesta nova fase inclou la instal·lació del pati de butaques, fins ara inexistent. És una de les principals mancances de l'equipament i una de les reiterades reclamacions de l'Associació Cultural l'Esplai, que gestiona el teatre. L'alcalde creu que actualment hi ha la possibilitat de començar per aquesta primera actuació. «És una mancança i s'ha de poder resoldre i per això tenim clar que hem d'aconseguir la subvenció», ha explicat. Segons la previsió, aquesta fase del projecte de millora del teatre de l'Ametlla de Merola que s'havia presentat per acollir-se als Feder està valorada en 258.174 euros, dels quals el consistori n'ha d'assumir més de 150.000. Altarriba ha explicat que ja hi ha una partida pressupostària pensada per aquesta actuació dins dels fons propis, que caldrà ampliar amb altres diners que puguin arribar d'altres administracions.