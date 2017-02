Gironella vol que el seu sigui 'el Carnaval del desordre'

"Volem ser el Carnaval del desordre". Aquesta és la pretensió dels organitzadors del Carnestoltes de Gironella que se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de març, segons ha declarat Lluís Vall. El regidor de Cultura i Festes ha explicat el programa d'actes i les novetats de la celebració juntament amb l'alcalde David Font en una animada roda de premsa a la plaça de l'Estació protagonitzada per la Perla, la Perla Negra i la Tocada del Bolet personatges que amb els seus comentaris irreverents han posat a prova la paciència dels dos dirigents -posant-los garlandes al coll, fent-los pessigolles a les orelles o col·locant-los uns descomunals antifaços- que amb estoicisme i sense perdre el somriure han sortit airosos de la prova.

Per segon any consecutiu, la Perla del Llobregat celebra el Carnestoltes un cap de setmana després de la resta. El regidor Lluís Vall ha explicat que esperen que la rua d'enguany hi participin unes 800 persones més que les 600 de l'any passat que hi preguin part més d'una vintena de colles superant les xifres de la darrera edició. La rua estarà animada per 5 txarangues, 3 més que la darrera edició. Lluís Vall va dir que volen que la rua sigui participada que "no sigui només per als que van disfressats" i que estigui presidit per la disbauxa i la participació.

Per la seva banda David Font ha convidat "a la gent de la comarca" a participar al carnaval de Gironella. El pressupost d'enguany és de 20.000 euros.

El traspàs de la vara de comandament del poble es farà per primer cap en un ple, dijous a 2/4 de 9 amb una paròdia de les campanades de Gironella de carnaval, el traspàs del comandament als personatges carnavalescos: la Perla, La Perla Negra i la Tocada del Bolet.

Els actes començaran el divendres amb actes pensats per un públic infantil com la festa escolar i al vepsre per tots el spúblics amb un sopar popular al Local del Blat i discomòbil. Dissabte arriba carregats de novetats com la presència d'un personatge trencador la mega pubilla que presidirà la caravana de solters, solteres d'or, tietes i padrines pels comerços de l'Avinguda Catalunya i la recuperació del concurs de balcons de cal Bassacs com a prova pilot. Les comparses es concentraran a les 5 davant del Local del Blat i a 2/4 de 6 iniciaran la rua.

La gresca es clourà diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Local del Blat amb els shwomans The Chanclettes i amb l'espectcale del seus 20 anys que han estat representant a El Molino #DPutuCool. El preu de les entrades a l'avançada és de 5 euros i una copa de cava. I el mateix dia de l'espectacle 7 euros.