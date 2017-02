Un grup de 90 militars de l'Exèrcit espanyol realitza maniobres a Gósol

Gósol, una població amb 228 habitants, ha vist com el seu cens s'ha incrementant amb 90 veïns nous, temporalment això sí: des d´aquest dilluns i fins divendres. Són membres de l'Exèrcit espanyol que hi realitzen maniobres militars segons ha confirmat a Regió7 l'alcalde Lluís Campmajó. Es tracta de 80 soldats i una desena de comandaments que aquest dilluns van plantar les tendes i la seva logística a l'àrea recreativa de Torrent Senta. Aquest espai està situat a pocs quilòmetres del nucli urbà però en una zona apartada i en uns terrenys de propietat municipal. L´objectiu d'aquesta estada és que els soldats facin exercicis a la zona de la muntanya del Verd segons ha confirmat el dirigent gosolà.

Al contrari del que va passar fa uns dies per unes maniobres de l´Excèrcit espanyol entre Girona i Celrà, que van generar rebuig i una marxa de protesta contra la seva presència, Gósol ha rebut als soldats a l´expectactiva i amb el desig que ajudin a omplir els calaixos dels negocis del poble segons ha explicat Campmajó. I és que aquesta no és la primera vegada que militars espanyols fan estada a Gósol per a dur-hi a terme maniobres. «Fa dos o tres anys ja van venir» ha recordat el dirigent berguedà. En aquella ocasió la seva presència al poble no va generar cap conflicte ni tensions. «Es van portar bé i van donar vida als botiguers» ha rememorat Campmajó assegurant que no hi va haver cap mena de problema. És el mateix que esperen que passi en l´actual estada.

L'alcalde va explicar a aquest diari que fa unes tres setmanes que responsables de l´Exèrcit els van trucar per informar-los que volien fer l´acampada. I, posteriorment, els ho van comunicar personalment. Aleshores, el govern local en va informar als comerciants del poble, les botigues de queviures, pa i els bars i restaurants. Ahir, la presència dels uniformats ja s'havia fet evident a Gósol però encara era massa d'hora per valorar els ingresos que generaran. Ahir hi havia dos bars oberts a Gósol. Se sap que van encarregar pa. A les dues botigues de queviures no havien vist els soldats i tampoc no els havien fet cap encàrrec. Comerciants consultats per aquest diari confiaven que fins divendres els nous vinguts tindran temps de fer compres al poble. En aquest sentit, les diferents fonts consultades van manifestar que estan a l'expectativa de la despesa que poden fer als establiments del municpi en una època de l'any en què, entre setmana, a Gósol no hi ha visitants i es genera poc volum de negoci.