Ramon Minoves: «A Puigventós cal que hi passin més coses, i en això treballarem»

És soci de la Penya Boletaire de Berga des de fa dos anys, i fa pocs dies que n´és el president. Ramon Minoves, home de CiU amb diversos càrrecs d´àmbit local, comarcal i nacional –actualment regidor del partit a l´oposició de l´Ajuntament de Berga– agafa el relleu a Jesús Perarnau al capdavant de l´entitat berguedana, qui l´ha presidit des del 2011. Es declara boletaire de tota la vida i la seva passió per sortir al bosc l´ha mogut a voler aportar el seu granet de sorra a l´associació, que té més de 60 anys d´història. Un dels principals objectius, assegura, és del de dinamitzar la penya i aconseguir nous socis. Entre mans té la complicada tasca de donar un nou aire a la tradicional festa dels bolets que se celebra a Puigventós el primer diumenge d´octubre i, de fet, ja hi ha començat a pensar. Espera tenir confeccionada la nova junta per posar fil a l´agulla.

Suposo que és boletaire?

Sí, de tota la vida. De petit ja anava al bosc amb els pares i és una tradició que hem mantingut amb la família. La màgia de trobar un rovelló és única, i encara ara de gran mantinc aquesta il·lusió. A més, un oncle meu, que era cuiner, va ensenyar-me els millors llocs per trobar bolets.



Com arriba a ser president de la Penya Boletaire?

Fa dos anys que en sóc soci, però de més jovenet ja havia col·laborat amb la penya donant un cop de mà en la construcció de la falla. És una entitat molt consolidada i és un repte que els seus socis m´hagin demanat de tirar-la endavant. El fins ara president, Jesús Perarnau, havia de plegar per motius de salut i ell i altres membres van pensar que jo podria passar al davant. Després de madurar-ho vaig creure que podia estar bé i em va fer il·lusió, tot i que no deixa de ser una responsabilitat. És una oportunitat per donar un cop de mà a una entitat important i que, potser, necessita una nova visió en la seva estructura i la seva dinàmica de funcionament, sense deixar de fer el que s´ha fet sempre. L´objectiu és revitalitzar-la i posar-la al dia amb l´entrada de noves persones, i si poden ser joves, millor.



Parla de continuïtat doncs?

Sí. Nosaltres ens movem, bàsicament, en dos terrenys, que són els que ens identifiquen. Per una banda, organitzem la Festa dels Bolets i el concurs de boletaires que se celebra el primer diumenge d´octubre al pla de Puigventós i, a la vegada, la construcció de la falla; i per altra banda, col·laborem en la cavalcada de Reis. La penya no deixarà de pensar en aquestes activitats com a eixos centrals. Per una banda, hem d´incidir a continuar el que ja fem i buscar millorar tot el que sigui possible; però, per l´altra, si hi ha voluntat, sempre es pot pensar en noves activitats i propostes.



Com per exemple?

L´entitat es podria implicar en tot el que és la dinamització turística i del comerç a l´entorn del bolet. Aquí, evidentment, amb les associacions de botiguers i d´hostaleria per poder-hi donar un cop de mà si és necessari. També tenim un tema ambiental relacionat amb el vessant més biològic del bolet. Des de fa uns anys, i cada vegada més, ens trobem un canvi climàtic que està afectant també el món boletaire. Una opció seria la de crear un estudi, amb voluntaris però professionals, que puguin orientar-nos sobre com pot afectar, ja sigui en positiu o en negatiu, aquest fet. A més, hi ha altres actuacions relacionades amb els centres educatius de Berga, buscant una col·laboració de la penya amb les escoles per fomentar el respecte al bosc, per exemple.



I pel que fa a la massificació dels boscos?

Aquí els boletaires hi tenim molt a dir. Per a nosaltres, anar a buscar bolets ha de ser una acció lliure, però que ha d´anar lligada amb el respecte als boscos i, sobretot, a les propietats privades. Evidentment, qui hi té la darrera paraula és l´administració, tot i que creiem que d´alguna manera s´ha de regular si volem que hi hagi bolets.



La cuina del bolet també té recorregut. Alguna proposta?

Si hi ha voluntat, també ens hi podem dedicar. El Berguedà té molt potencial en el sector de la gastronomia i ens hem d´aprofitar del bolet per poder-nos vendre: des dels grans restaurants amb distintius, a les fondes i bars de tota la vida o les receptes de les nostres àvies. Però com deia al principi, sempre sense perdre de vista els nostres objectius principals: som boletaires i continuarem dedicant l´esforç a la festa del bolet i a la nostra falla.



Segurament, un dels principals reptes és el de renovar la festa dels bolets. Com?

El com, caldrà decidir-ho amb la nova junta, que és en el que estic treballant per tenir-la a punt en breu. El que pensi jo no val, perquè els socis hi tenen a dir, però bàsicament el que hem de fer és posar-la al dia i dinamitzar-la perquè sigui més atractiva i més concorreguda. No vol dir que fins ara no s´hagi fet feina, perquè la penya no seria on és, ni la festa tampoc, si no fos pels més de 60 anys d´història i la feina de les antigues juntes, presidents i socis.



Però té alguna idea?

Potser la gent vol tastar més bolets i podem organitzar un aperitiu de bolets; potser s´hi pot introduir un dinar popular, tot i que suposi una dificultat tècnica afegida... tot es pot plantejar si hi ha una bona predisposició d´altres agents com el sector de l´hostaleria, si estem parlant d´un tast de bolets. Potser s´hi podria incorporar algun grup d´animació musical, alguna activitat més per als menuts... però ara és parlar per parlar, perquè com sempre, s´ha de tenir en compte que tot suposa un cost econòmic. Però evidentment, a Puigventós cal que hi passin més coses, i en això treballarem. Ara vetllem per tenir voluntaris, socis i dinamitzar els equips de gent.



Per tant, busca persones?

Ara tenim unes 200 persones sòcies i buscarem que hi hagi noves incorporacions que puguin aportar idees renovades. No vol dir fer fora a ningú ni que només busquem gent jove, sinó que tothom hi és benvingut si té ganes d´aportar-hi la seva dedicació.



El Berguedà sap treure profit del bolet?

El Berguedà és la gran zona boletaire de Catalunya i això és un avantatge i també un desavantatge. Crec que s´haurien de fer passos amb les administracions per veure com es crea una marca del bolet del Berguedà. Això no toca a la penya, tot i que estem disposats a col·laborar-hi si fa falta, a donar les idees i a aportar-hi el que puguem.