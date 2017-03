Una comitiva de ploraneres s'acomiada de la disbauxa del Carnestoltes a Berga

Berga s'ha acomiadat aquest dimecres del Carnestoltes amb el tradicional acte del dimecres de Cendra. La Reina Postissa, que ha capitanejat la festa de la disbauxa a la capital berguedana durant la darrera setmana, ha estat cremada a la plaça del Forn sota la contemplació dels berguedans assistents i davant el grup de ploraneres que l'han vetllat durant les darreres hores.

La comitiva fúnebre ha iniciat el recorregut a la plaça de Sant Pere i després de desfilar per alguns carrers del barri vell, ha arribat a la plaça del Forn. Enguany, a banda de la jove banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, que han amenitzat la vetllada organitzada per La Farsa i l'Ajuntament de Berga , també hi han participat la Bauma dels Encantats amb la presència de la geganta Gosolana i un dels capgrossos. Com sempre, les ploraneres, vestides per a l'ocasió, han cridat l'atenció de tothom amb els seus laments.

Un cop a la plaça del Forn, tocava la lectura del testament de la Reina Postissa. Enguany, per primera vegada, l'encarregada de llegir-lo ha estat la Notària de Madrona, i no el notari, com s'havia fet sempre. El seu discurs, com no podia ser d'altra manera, ha servit per criticar alguns dels temes d'actualitat que s'han viscut a la ciutat en els darrers mesos: no hi ha faltat l'episodi de crisi de la comparsa dels Plens de la Patum ni tampoc la celebració del centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. El text, però, ha estat crític amb les actituds masclistes per defensar una societat més igualitària.

Un cop encès el ninot, els participants han pogut tastar les sardines a la brasa cuinades per la Penya Boletaire de la ciutat.