El Consell Comarcal del Berguedà dóna suport als treballadors d'ICL-Iberpotash

El ple del Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat per unanimitat aquest dimecres la moció de suport i adhesió per la continuïtat de la mineria al Bages. L'ens ha aprovat "donar suport als representants dels treballadors d'ICL-Iberpotash SA per afrontar el repte d'assegurar la continuïtat minera, garantint també que es desenvolupi de manera sostenible el i amb el compromís ferm amb el medi natural, que asseguri la sostenibilitat econòmica de l'activitat, que garanteixi els llocs de treball actuals i que permeti la creació de noves ocupacions".

La moció que s'està aprovant en diferents organismes públics, arriba davant de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la resolució de la direcció general d'Urbanisme segons les quals a data de 30 de juny del 2017 caldrà cloure els abocaments de residu salí del dipòsit del Cogulló de Sallent que comportarà aturar el procés productiu de la mina de Vilafruns , a Balsareny i Sallent que "tenia previsions de redireccionar-se al centre productor de Súria però que caldrà endarrerir perquè els projectes del Pla Phoenix que havia d'absorbir aquest flux tenen un calendari d'execució que s'ha endarrerit en el temps".

ICL-Iberpotash és l'empresa amb més treballadors del Bages segons ha dit el president comarcal David Font mentre que la berguedana Montajes Rus que treballa al sector de la mineria del Bages, ho és del Berguedà. L'activitat minera al Bages ocupa de manera directa a 1.200 treballadors i a més de 4.000 d'indirectes.

Montajes Rus té 370 treballadors dels quals 186 de berguedans ha detallat Font.