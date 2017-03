La fiscalia s'até a la "gravetat dels fets" per oposar-se a la suspensió de la pena del 'Teti'

La fiscalia ha argumentat el seu posicionament en contra de la suspensió de la pena de presó d'un any al berguedà Sergi Rodríguez donada la "gravetat dels fets". Rodríguez, conegut com a Teti, va ser condemnat a un any de presó el setembre passat per haver agredit un regidor del PP durant la Patum de l'any 2012. En un principi, el jove berguedà no havia d'anar a la presó perquè no té antecedents, però la fiscalia s'ha oposat a commutar-li la pena. El fiscal considera que no va ser un "acte aïllat" sinó un "acte més del fustigament al qual està sotmès des de fa temps el regidor". També assegura que es tracta d'un "atac frontal a l'Estat de Dret encarnat en un representant públic" i lamenta que l'acusat no ha tingut "cap ombra de penediment". D'altra banda, remarca que l'agressió no va ser un 'calvot', sinó un "cop de puny" que tenia l'objectiu de "desacreditar el principi d'autoritat pública".

L'argumentació de la fiscalia per oposar-se a la suspensió de la pena de presó de Sergi Rodríguez es basa en què "l'aplicació automàtica del benefici de suspensió provisional de la pena restaria transcendència a la consciència del jove a l'acte criminal". El fiscal encarregat del cas lamenta que el condemnat "no ha mostrat el menor remordiment pel que va fer".

La vista per dirimir el cas s'ha fixat pel proper 23 de maig a l'Audiència de Barcelona.