Els grups d'ERC i PDeCAT rebutgen la presència de l'exèrcit espanyol a Gósol

Els partits polítics PDeCAT i ERC al Berguedà s'oposen a la presència de l'exèrcit espanyol, que fins aquest divendres fa maniobres a Gósol. Tal com va avançar aquest diari dilluns al web i aquest dimarts a l'edició de paper, un grup de 90 militars ha acampat en tendes a l'àrea recreativa de Torrent Senta, situada a pocs quilòmetres del nucli urbà, per fer maniobres a la zona de la muntanya del Verd. La presència dels militars ha estat ben rebuda a Gósol perquè els comerciants del poble esperen que els nouvinguts comprin als seus establiments, que entre setmana i en aquesta època de l'any solen ser poc concorreguts.

Tanmateix, les valoracions polítiques d'àmbit comarcal són diferents. En declaracions a Regió7 Jordi Selga, president del PDeCAT al Berguedà, va manifestar que «estem totalment en contra» de la presència militar de l'exèrcit espanyol a Gósol. «Farem una protesta formal al ministeri de l'Interior», va dir Selga. També comunicaran la seva oposició al departament d'Interior, perquè, malgrat que no té competències sobre l'exèrcit espanyol, «ho sàpiguen», va assegurar el dirigent comarcal. Va afirmar que en general «qualsevol presència militar no ens agrada». Per a Selga, la presència de soldats a Gósol «crea una imatge com si hi hagués un conflicte bèl·lic».

En el rerefons de la presència dels soldats a Gósol, Selga hi veu una estratègia orquestrada per l'estat espanyol contra el món independentista. «Són formes dissuasives que utilitzen per espantar-nos» en un any en què s'ha anunciat el referèndum sobre la independència de Catalunya. Per a Selga, aquestes maniobres, com les de Celrà o Girona, «no són casualitats» i responen a una intencionalitat política de l'estat en contra del procés català.

D'altra banda, ERC tampoc és amiga de la presència de l'exèrcit espanyol a Gósol. Isaac Lozano, el president comarcal, va assegurar que «ho veiem molt malament» i també ho troben «totalment inadequat». Va exposar que «no té sentit que es facin maniobres». I considera que «és una forma de coacció» en relació amb el referèndum per la independència. Per la seva banda, Manel Escobet, responsable de l'ANC, deia que les maniobres són «per fer-se veure perquè sembli que l'exèrcit domina el territori»

També veuen amb mals ulls la presència de l'exèrcit al Berguedà entitats com el Casal Panxo, de l'àmbit de l'esquerra independentista. Aquest dimarts, en un comunicat lamentaven que «altre cop hem de presenciar que l'exèrcit espanyol es passegi per la nostra comarca, sota un fals tel de normalitat». Per al Casal Panxo «la seva presència no sols és desagradable i preocupant, sinó que també és un element de provocació veient el rebuig popular que té la seva presència en altres punts del territori». Aquesta entitat demana que l'exèrcit marxi. «No volem cap exèrcit ocupant a casa nostra».

Finalment, Nicolás Viso, responsable comarcal del PSC al Berguedà, creu que «si a Gósol no s'hi oposen, no serem nosaltres els que ho fem.»