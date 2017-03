El jutge arxiva la causa contra l'alcaldessa de Berga Montse Venturós

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Berga ha anunciat que arxiva la causa contra l'alcaldessa del municipi, Montse Venturós, per la causa que tenia oberta per no haver retirat l'estelada del balcó de l'ajuntament en les eleccions autonòmiques del 27 de setembre i en les generals del 20 de desembre del 2015.

Venturós va ser detinguda durant unes hores a principis del novembre passat per dur-la davant del jutge després que la batllessa es negués a declarar en la citació del passat 18 d'octubre.

En la resolució, el magistrat conclou que cal deixar de banda la causa oberta al considerar que els fets que se li imputaven no són constitutius de delicte.